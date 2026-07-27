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Три человека остаются в стационаре после удара ВСУ по многоэтажке в Ялте - РИА Новости Крым, 27.07.2026
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Три человека остаются в стационаре после удара ВСУ по многоэтажке в Ялте
Три человека остаются в стационаре после удара ВСУ по многоэтажке в Ялте - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Три человека остаются в стационаре после удара ВСУ по многоэтажке в Ялте
Трое пострадавших при атаке ВСУ на многоэтажный дом в Ялте остаются в стационаре в состоянии средней степени тяжести. Об этом РИА Новости Крым сообщили в... РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T13:58
2026-07-27T13:58
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атаки всу на крым
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Трое пострадавших при атаке ВСУ на многоэтажный дом в Ялте остаются в стационаре в состоянии средней степени тяжести. Об этом РИА Новости Крым сообщили в филиале Федерального научно-клинического центра специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА в Крыму.Враг атаковал курортную столицу Крыма в ночь на 22 июля. В результате удара выгорело семь квартир. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что один из беспилотников ударил в многоэтажный жилой дом. В результате ранения получили 17 мирных жителей.Ранее в филиале ФМБА сообщали, что семеро пострадавших остаются в стационаре, состояние тяжелых пациентов было стабилизировано.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Севастополь тремя десятками беспилотниковКрымчанам планируют выплатить компенсации за поврежденное при атаках ВСУ жилье в течение 3 днейРебенок и двое взрослых погибли под завалами дома после атаки ВСУ на Ростов
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РИА Новости Крым
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ялта, федеральное медико-биологическое агентство (фмба), атаки всу на крым, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, новости крыма
Три человека остаются в стационаре после удара ВСУ по многоэтажке в Ялте

В Ялте после атаки ВСУ на жилую многоэтажку в стационаре остаются три человека

13:58 27.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКабинет компьютерной томографии в больнице
Кабинет компьютерной томографии в больнице - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Трое пострадавших при атаке ВСУ на многоэтажный дом в Ялте остаются в стационаре в состоянии средней степени тяжести. Об этом РИА Новости Крым сообщили в филиале Федерального научно-клинического центра специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА в Крыму.
Враг атаковал курортную столицу Крыма в ночь на 22 июля. В результате удара выгорело семь квартир. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что один из беспилотников ударил в многоэтажный жилой дом. В результате ранения получили 17 мирных жителей.

"Сейчас три человека находятся на лечении в состоянии средней тяжести. В течение трех дней их выпишут", - рассказали в центре.

Ранее в филиале ФМБА сообщали, что семеро пострадавших остаются в стационаре, состояние тяжелых пациентов было стабилизировано.
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