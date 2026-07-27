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Терапию от гепатита С в Крыму можно получить бесплатно - РИА Новости Крым, 27.07.2026
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Терапию от гепатита С в Крыму можно получить бесплатно
Терапию от гепатита С в Крыму можно получить бесплатно - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Терапию от гепатита С в Крыму можно получить бесплатно
В Крыму ежегодно терапию от гепатита за счет государства получают около двух тысяч человек. Такие данные в пресс-центре РИА Новости Крым предоставила... РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T14:49
2026-07-27T14:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В Крыму ежегодно терапию от гепатита за счет государства получают около двух тысяч человек. Такие данные в пресс-центре РИА Новости Крым предоставила председатель комиссии Министерства здравоохранения РК по рассмотрению вопросов организации медицинской помощи больным с хроническими вирусными гепатитами В и С, циррозом печени вирусной этиологии Наталья Рымаренко.По ее словам, региональная крымская программа по профилактике, выявлению и лечению гепатитов разных типов существует с 2016 года.По ее словам, пациенты могут получать лечение как в 11 дневных стационарах на территории Крыма, так и амбулаторно. Но все они лечатся бесплатно.Доктор подчеркнула, что до 2019 года лечение гепатита С для пациента было очень сложным: инъекционными препаратами, которые надо было вводить ежедневно в течение полугода или более, приносящие пациентам множество побочных неприятных симптомов. Сейчас лечение современное, таблетированное.Всего, по данным специалиста минздрава РК, в среднем в Крыму в год выявляется порядка 1700 человек с хроническим вирусным гепатитом C.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым попал в список опасных регионов по клещевому энцефалитуМежду наукой и чудом: как работают врачи-репродуктологи в КрымуДиспансеризация в Крыму: как пройти и что важно знать
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РИА Новости Крым
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96
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гепатит с, крым, новости крыма, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, минздрав крыма
Терапию от гепатита С в Крыму можно получить бесплатно

В год в Крыму выявляют порядка 1700 инфицированных гепатитом С

14:49 27.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоль
Боль - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В Крыму ежегодно терапию от гепатита за счет государства получают около двух тысяч человек. Такие данные в пресс-центре РИА Новости Крым предоставила председатель комиссии Министерства здравоохранения РК по рассмотрению вопросов организации медицинской помощи больным с хроническими вирусными гепатитами В и С, циррозом печени вирусной этиологии Наталья Рымаренко.
По ее словам, региональная крымская программа по профилактике, выявлению и лечению гепатитов разных типов существует с 2016 года.
"А федеральная программа существует всего два года. То есть мы гораздо раньше начали активно этим вопросом заниматься. В каждой абсолютно поликлинике Республики Крым существует врач, ответственный за лечение хронических вирусных гепатитов", - отметила Рымаренко.
По ее словам, пациенты могут получать лечение как в 11 дневных стационарах на территории Крыма, так и амбулаторно. Но все они лечатся бесплатно.
"Из 2 000 человек половина лечится за федеральные средства, а половина - за региональные деньги. На сегодняшний момент у нас нет ни одного пациента, необеспеченного лекарствами. Те препараты, которые мы сейчас используем для гепатита C, это те же самые препараты, которые есть в рекомендациях европейских и вообще мировых медицинских рекомендациях", - сказала она.
Доктор подчеркнула, что до 2019 года лечение гепатита С для пациента было очень сложным: инъекционными препаратами, которые надо было вводить ежедневно в течение полугода или более, приносящие пациентам множество побочных неприятных симптомов. Сейчас лечение современное, таблетированное.
Всего, по данным специалиста минздрава РК, в среднем в Крыму в год выявляется порядка 1700 человек с хроническим вирусным гепатитом C.
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