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Страшное ДТП в Сочи: погибли двое взрослых и трое детей - РИА Новости Крым, 27.07.2026
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Страшное ДТП в Сочи: погибли двое взрослых и трое детей
Страшное ДТП в Сочи: погибли двое взрослых и трое детей - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Страшное ДТП в Сочи: погибли двое взрослых и трое детей
Двое взрослых и трое детей от 5 до 13 лет погибли в ДТП в Сочи, еще трое детей госпитализированы. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба полиции Кубани. РИА Новости Крым, 27.07.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Двое взрослых и трое детей от 5 до 13 лет погибли в ДТП в Сочи, еще трое детей госпитализированы. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба полиции Кубани.Авария произошла накануне в 22:10 в Сочи на Дублере курортного проспекта. 42-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser превысил скорость на мокрой дороге, не справился с управлением и врезался в портал тоннеля.Полицией по факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Миллион на миллион – в Крым идет антициклон: прогноз погоды на неделю от ФОБОСТакой переменчивый климат: как проявляется в Крыму глобальное потеплениеШквал в Ростове: один человек погиб и 13 пострадали
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РИА Новости Крым
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96
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дтп, сочи, краснодарский край, происшествия, новости, дети
Страшное ДТП в Сочи: погибли двое взрослых и трое детей

Страшное ДТП в Сочи: погибли двое взрослых и трое детей

10:40 27.07.2026 (обновлено: 11:27 27.07.2026)
 
© Полиция КубаниВ ДТП в Сочи погибли 5 человек
В ДТП в Сочи погибли 5 человек
© Полиция Кубани
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Двое взрослых и трое детей от 5 до 13 лет погибли в ДТП в Сочи, еще трое детей госпитализированы. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба полиции Кубани.
Авария произошла накануне в 22:10 в Сочи на Дублере курортного проспекта. 42-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser превысил скорость на мокрой дороге, не справился с управлением и врезался в портал тоннеля.
"В результате ДТП погиб водитель и четыре пассажира, трое из которых дети 5, 10 и 13 лет. В больницу доставлены еще три ребенка", – сказано в сообщении.
Полицией по факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").
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