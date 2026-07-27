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Страшное ДТП в Сочи: погибли двое взрослых и трое детей

Страшное ДТП в Сочи: погибли двое взрослых и трое детей - РИА Новости Крым, 27.07.2026

Страшное ДТП в Сочи: погибли двое взрослых и трое детей

Двое взрослых и трое детей от 5 до 13 лет погибли в ДТП в Сочи, еще трое детей госпитализированы. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба полиции Кубани. РИА Новости Крым, 27.07.2026

2026-07-27T10:40

2026-07-27T10:40

2026-07-27T11:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Двое взрослых и трое детей от 5 до 13 лет погибли в ДТП в Сочи, еще трое детей госпитализированы. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба полиции Кубани.Авария произошла накануне в 22:10 в Сочи на Дублере курортного проспекта. 42-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser превысил скорость на мокрой дороге, не справился с управлением и врезался в портал тоннеля.Полицией по факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Миллион на миллион – в Крым идет антициклон: прогноз погоды на неделю от ФОБОСТакой переменчивый климат: как проявляется в Крыму глобальное потеплениеШквал в Ростове: один человек погиб и 13 пострадали

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, сочи, краснодарский край, происшествия, новости, дети