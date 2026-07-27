https://crimea.ria.ru/20260727/seychas-vremya-vozmezdiya-aksenov-ob-ubiystve-detey-kievskimi-boevikami-1158004808.html

Сейчас время возмездия: Аксенов об убийстве детей киевскими боевиками

Сейчас время возмездия: Аксенов об убийстве детей киевскими боевиками - РИА Новости Крым, 27.07.2026

Сейчас время возмездия: Аксенов об убийстве детей киевскими боевиками

У украинских детоубийц, их пособников и покровителей нет шансов скрыться. Время слов давно прошло, сейчас время возмездия. Об этом заявил глава Крыма Сергей... РИА Новости Крым, 27.07.2026

2026-07-27T08:37

2026-07-27T08:37

2026-07-27T08:37

сергей аксенов

атаки всу

события в донбассе

донецкая народная республика (днр)

дети

память

украина

крым

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. У украинских детоубийц, их пособников и покровителей нет шансов скрыться. Время слов давно прошло, сейчас время возмездия. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в День памяти детей – жертв войны в Донбассе.27 июля Донбасс вспоминает детей - жертв войны, погибших в результате украинских ударов.Он подчеркнул, что гибель детей - это общая боль, а символом ее стала Аллея ангелов в Донецке.С 2022 года день обстрела Горловки, 27 июля, по указу главы ДНР Дениса Пушилина отмечают в республике как День памяти детей - жертв войны. Ежегодно памятные мероприятия проходят не только в Донбассе. По всей России зажигают свечи, возлагают цветы и игрушки к мемориалам и стендам с именами погибших.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число жертв геноцида советского народа в Крыму будет растиПамять без срока давности: крымский Холокост и концлагерь "Красный""Они могли бы спасти мир": в Крыму прошла акция-реквием по детям Донбасса

донецкая народная республика (днр)

украина

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, атаки всу, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), дети, память, украина, крым, россия