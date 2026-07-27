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Сейчас время возмездия: Аксенов об убийстве детей киевскими боевиками
Сейчас время возмездия: Аксенов об убийстве детей киевскими боевиками - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Сейчас время возмездия: Аксенов об убийстве детей киевскими боевиками
У украинских детоубийц, их пособников и покровителей нет шансов скрыться. Время слов давно прошло, сейчас время возмездия. Об этом заявил глава Крыма Сергей... РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T08:37
2026-07-27T08:37
2026-07-27T08:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. У украинских детоубийц, их пособников и покровителей нет шансов скрыться. Время слов давно прошло, сейчас время возмездия. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в День памяти детей – жертв войны в Донбассе.27 июля Донбасс вспоминает детей - жертв войны, погибших в результате украинских ударов.Он подчеркнул, что гибель детей - это общая боль, а символом ее стала Аллея ангелов в Донецке.С 2022 года день обстрела Горловки, 27 июля, по указу главы ДНР Дениса Пушилина отмечают в республике как День памяти детей - жертв войны. Ежегодно памятные мероприятия проходят не только в Донбассе. По всей России зажигают свечи, возлагают цветы и игрушки к мемориалам и стендам с именами погибших.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число жертв геноцида советского народа в Крыму будет растиПамять без срока давности: крымский Холокост и концлагерь "Красный""Они могли бы спасти мир": в Крыму прошла акция-реквием по детям Донбасса
донецкая народная республика (днр)
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей аксенов, атаки всу, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), дети, память, украина, крым, россия
Сейчас время возмездия: Аксенов об убийстве детей киевскими боевиками
Намеренное убийство детей стало одной из отличительных черт киевского режима - Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. У украинских детоубийц, их пособников и покровителей нет шансов скрыться. Время слов давно прошло, сейчас время возмездия. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в День памяти детей – жертв войны в Донбассе.
27 июля Донбасс вспоминает детей - жертв войны, погибших в результате украинских ударов.
"Намеренное убийство детей стало одной из отличительных черт киевского режима и явным доказательством его не только террористической, но и сатанинской природы. Сегодня мы вспоминаем всех юных мучеников, которых убила бандеровская Украина за 12 лет", – написал в своем Аксенов в своих соцсетях.
Он подчеркнул, что гибель детей - это общая боль, а символом ее стала Аллея ангелов в Донецке.
"Время слов давно прошло. Сейчас время возмездия. Здесь, на земле, его вершат наши воины. Их дело правое и праведное. Недаром говорят, что невинная кровь вопиет к Небу, к Богу. Поэтому у детоубийц, их пособников, вдохновителей и покровителей нет шансов скрыться. Они обязательно ответят за все", – подчеркнул Аксенов.
С 2022 года день обстрела Горловки, 27 июля, по указу главы ДНР Дениса Пушилина отмечают в республике как День памяти детей - жертв войны. Ежегодно памятные мероприятия проходят не только в Донбассе. По всей России зажигают свечи, возлагают цветы и игрушки к мемориалам и стендам с именами погибших.
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