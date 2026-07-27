https://crimea.ria.ru/20260727/rossiya-vedet-peregovory-s-telegram-po-vosstanovleniyu-dostupa-1158027438.html

Россия ведет переговоры с Telegram по восстановлению доступа

Россия ведет переговоры с Telegram по восстановлению доступа - РИА Новости Крым, 27.07.2026

Россия ведет переговоры с Telegram по восстановлению доступа

Москва продолжает вести переговоры с руководством Telegram по восстановлению доступа к мессенджеру. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, РИА Новости Крым, 27.07.2026

2026-07-27T18:22

2026-07-27T18:22

2026-07-27T18:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Москва продолжает вести переговоры с руководством Telegram по восстановлению доступа к мессенджеру. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.18 февраля Роскомнадзором принято решение о замедлении сервисов Telegram. Основанием для этого решения является систематическое нарушение мессенджером требований федерального законодательства.Об ограничении работы мессенджера высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он считает, что в замедлении мессенджера Telegram в России нет ничего хорошего, однако законы необходимо выполнять.Также сообщалось, что ФАС до конца года продлила "период адаптации" для компаний и не будет применять меры за рекламу на платформах Telegram и Youtube.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вопрос блокировки Telegram подняли на встрече с ПутинымБлокировка Telegram с 1 апреля: что говорят в РоскомнадзореЗапрет рекламы в Telegram: ФАС дала разъяснения

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, кремль, telegram, интернет, соцсети, новости