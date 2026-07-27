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Россия ведет переговоры с Telegram по восстановлению доступа - РИА Новости Крым, 27.07.2026
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Россия ведет переговоры с Telegram по восстановлению доступа
Россия ведет переговоры с Telegram по восстановлению доступа - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Россия ведет переговоры с Telegram по восстановлению доступа
Москва продолжает вести переговоры с руководством Telegram по восстановлению доступа к мессенджеру. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T18:22
2026-07-27T18:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Москва продолжает вести переговоры с руководством Telegram по восстановлению доступа к мессенджеру. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.18 февраля Роскомнадзором принято решение о замедлении сервисов Telegram. Основанием для этого решения является систематическое нарушение мессенджером требований федерального законодательства.Об ограничении работы мессенджера высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он считает, что в замедлении мессенджера Telegram в России нет ничего хорошего, однако законы необходимо выполнять.Также сообщалось, что ФАС до конца года продлила "период адаптации" для компаний и не будет применять меры за рекламу на платформах Telegram и Youtube.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вопрос блокировки Telegram подняли на встрече с ПутинымБлокировка Telegram с 1 апреля: что говорят в РоскомнадзореЗапрет рекламы в Telegram: ФАС дала разъяснения
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дмитрий песков, кремль, telegram, интернет, соцсети, новости
Россия ведет переговоры с Telegram по восстановлению доступа

Москва продолжает переговоры с Telegram по восстановлению доступа к мессенджеру - Песков

18:22 27.07.2026
 
© РИА Новости . Kirill Kallinikov / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости . Kirill Kallinikov
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Москва продолжает вести переговоры с руководством Telegram по восстановлению доступа к мессенджеру. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Они есть, но пока большой активности со стороны мессенджера нет", - сказал Песков.
18 февраля Роскомнадзором принято решение о замедлении сервисов Telegram. Основанием для этого решения является систематическое нарушение мессенджером требований федерального законодательства.
Об ограничении работы мессенджера высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он считает, что в замедлении мессенджера Telegram в России нет ничего хорошего, однако законы необходимо выполнять.
Также сообщалось, что ФАС до конца года продлила "период адаптации" для компаний и не будет применять меры за рекламу на платформах Telegram и Youtube.
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Заголовок открываемого материала
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