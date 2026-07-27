https://crimea.ria.ru/20260727/rossiya-dobetsya-tseley-svo--putin-1158017146.html

Россия добьется целей СВО – Путин

Россия добьется целей СВО – Путин - РИА Новости Крым, 27.07.2026

Россия добьется целей СВО – Путин

Россия добьется целей специальной военной операции и сделает все для победы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы 8-го... РИА Новости Крым, 27.07.2026

2026-07-27T14:13

2026-07-27T14:13

2026-07-27T14:13

новости сво

владимир путин (политик)

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государственная дума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июл – РИА Новости Крым. Россия добьется целей специальной военной операции и сделает все для победы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы 8-го созыва.Путин отметил, что восьмой созыв Госдумы работал в один из наиболее решающих этапов в истории Отечества, когда на кону – судьба и будущее нашего народа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, владимир путин (политик), новости, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, государственная дума рф