https://crimea.ria.ru/20260727/rossiya-dobetsya-tseley-svo--putin-1158017146.html
Россия добьется целей СВО – Путин
Россия добьется целей СВО – Путин - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Россия добьется целей СВО – Путин
Россия добьется целей специальной военной операции и сделает все для победы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы 8-го... РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T14:13
2026-07-27T14:13
2026-07-27T14:13
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июл – РИА Новости Крым. Россия добьется целей специальной военной операции и сделает все для победы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы 8-го созыва.Путин отметил, что восьмой созыв Госдумы работал в один из наиболее решающих этапов в истории Отечества, когда на кону – судьба и будущее нашего народа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, владимир путин (политик), новости, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, государственная дума рф
Россия добьется целей СВО – Путин
Россия добьется целей СВО и сделает все для победы – Путин