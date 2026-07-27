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Россия добьется целей СВО – Путин - РИА Новости Крым, 27.07.2026
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Россия добьется целей СВО – Путин
Россия добьется целей СВО – Путин - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Россия добьется целей СВО – Путин
Россия добьется целей специальной военной операции и сделает все для победы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы 8-го... РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T14:13
2026-07-27T14:13
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июл – РИА Новости Крым. Россия добьется целей специальной военной операции и сделает все для победы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы 8-го созыва.Путин отметил, что восьмой созыв Госдумы работал в один из наиболее решающих этапов в истории Отечества, когда на кону – судьба и будущее нашего народа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, владимир путин (политик), новости, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, государственная дума рф
Россия добьется целей СВО – Путин

Россия добьется целей СВО и сделает все для победы – Путин

14:13 27.07.2026
 
© Пресс-служба Минобороны РФРоссийские военные в зоне СВО
Российские военные в зоне СВО
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июл – РИА Новости Крым. Россия добьется целей специальной военной операции и сделает все для победы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы 8-го созыва.
"Сегодня мы продолжаем отстаивать безопасность и независимость государства, правду и справедливость. За Россию, за отчий дом героически сражаются участники специальной военной операции. Их поддерживает весь наш народ, все общество. Мы добьемся своих целей и вместе сделаем все для победы, для России", - сказал глава государства.
Путин отметил, что восьмой созыв Госдумы работал в один из наиболее решающих этапов в истории Отечества, когда на кону – судьба и будущее нашего народа.
"И это никакое не преувеличение. Так оно и есть, когда в борьбе, острой конкуренции складываются контуры нового мироустройства", - подчеркнул президент.
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