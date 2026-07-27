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Ребенок и двое взрослых погибли под завалами дома после атаки ВСУ на Ростов

Ребенок и двое взрослых погибли под завалами дома после атаки ВСУ на Ростов - РИА Новости Крым, 27.07.2026

Ребенок и двое взрослых погибли под завалами дома после атаки ВСУ на Ростов

На месте атаки украинских беспилотников в Ростове-на-Дону обнаружены тела еще трех погибших – двух взрослых и ребенка. Об этом сообщил губернатор региона Юрий... РИА Новости Крым, 27.07.2026

2026-07-27T12:52

2026-07-27T12:52

2026-07-27T12:56

ростов-на-дону

ростовская область

юрий слюсарь

атаки всу

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. На месте атаки украинских беспилотников в Ростове-на-Дону обнаружены тела еще трех погибших – двух взрослых и ребенка. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.Два человека погибли при воздушной атаке в Ростове-на-Дону, еще пятеро ранены, сообщал ранее в понедельник Слюсарь. Позже число пострадавших выросло до восьми человек. В городе введен локальный режим ЧС.По его словам, тела обнаружили спасатели при разборе завалов многоквартирного дома, который был поврежден в результате попадания БПЛА.Работы по ликвидации последствий продолжаются. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб и спасатели, добавил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ростов-на-дону

ростовская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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