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Ребенок и двое взрослых погибли под завалами дома после атаки ВСУ на Ростов
Ребенок и двое взрослых погибли под завалами дома после атаки ВСУ на Ростов - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Ребенок и двое взрослых погибли под завалами дома после атаки ВСУ на Ростов
На месте атаки украинских беспилотников в Ростове-на-Дону обнаружены тела еще трех погибших – двух взрослых и ребенка. Об этом сообщил губернатор региона Юрий... РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T12:52
2026-07-27T12:52
2026-07-27T12:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. На месте атаки украинских беспилотников в Ростове-на-Дону обнаружены тела еще трех погибших – двух взрослых и ребенка. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.Два человека погибли при воздушной атаке в Ростове-на-Дону, еще пятеро ранены, сообщал ранее в понедельник Слюсарь. Позже число пострадавших выросло до восьми человек. В городе введен локальный режим ЧС.По его словам, тела обнаружили спасатели при разборе завалов многоквартирного дома, который был поврежден в результате попадания БПЛА.Работы по ликвидации последствий продолжаются. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб и спасатели, добавил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ростов-на-дону, ростовская область, юрий слюсарь, атаки всу, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости сво, новости
Ребенок и двое взрослых погибли под завалами дома после атаки ВСУ на Ростов
В Ростове при атаке дрона на многоэтажку погибли ребенок и двое взрослых
12:52 27.07.2026 (обновлено: 12:56 27.07.2026)