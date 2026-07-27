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Ребенок и двое взрослых погибли под завалами дома после атаки ВСУ на Ростов - РИА Новости Крым, 27.07.2026
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Ребенок и двое взрослых погибли под завалами дома после атаки ВСУ на Ростов
Ребенок и двое взрослых погибли под завалами дома после атаки ВСУ на Ростов - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Ребенок и двое взрослых погибли под завалами дома после атаки ВСУ на Ростов
На месте атаки украинских беспилотников в Ростове-на-Дону обнаружены тела еще трех погибших – двух взрослых и ребенка. Об этом сообщил губернатор региона Юрий... РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T12:52
2026-07-27T12:56
ростов-на-дону
ростовская область
юрий слюсарь
атаки всу
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. На месте атаки украинских беспилотников в Ростове-на-Дону обнаружены тела еще трех погибших – двух взрослых и ребенка. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.Два человека погибли при воздушной атаке в Ростове-на-Дону, еще пятеро ранены, сообщал ранее в понедельник Слюсарь. Позже число пострадавших выросло до восьми человек. В городе введен локальный режим ЧС.По его словам, тела обнаружили спасатели при разборе завалов многоквартирного дома, который был поврежден в результате попадания БПЛА.Работы по ликвидации последствий продолжаются. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб и спасатели, добавил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ростов-на-дону, ростовская область, юрий слюсарь, атаки всу, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости сво, новости
Ребенок и двое взрослых погибли под завалами дома после атаки ВСУ на Ростов

В Ростове при атаке дрона на многоэтажку погибли ребенок и двое взрослых

12:52 27.07.2026 (обновлено: 12:56 27.07.2026)
 
© РИА Новости . Пелагия Тихонова / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи и сотрудники полиции на месте происшествия. Архивное фото
Машина скорой помощи и сотрудники полиции на месте происшествия. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. На месте атаки украинских беспилотников в Ростове-на-Дону обнаружены тела еще трех погибших – двух взрослых и ребенка. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Два человека погибли при воздушной атаке в Ростове-на-Дону, еще пятеро ранены, сообщал ранее в понедельник Слюсарь. Позже число пострадавших выросло до восьми человек. В городе введен локальный режим ЧС.

"Количество жертв вражеской ночной атаки на Ростов возросло: обнаружены погибшими еще три человека – двое взрослых и один ребенок", - написал Слюсарь в своем канале в МАКС.

По его словам, тела обнаружили спасатели при разборе завалов многоквартирного дома, который был поврежден в результате попадания БПЛА.
Работы по ликвидации последствий продолжаются. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб и спасатели, добавил губернатор.
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Ростов-на-ДонуРостовская областьЮрий СлюсарьАтаки ВСУОбстрелы ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияНовости СВОНовости
 
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