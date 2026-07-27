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"Радио Судного дня" передало странное сообщение

"Радио Судного дня" передало странное сообщение - РИА Новости Крым, 27.07.2026

"Радио Судного дня" передало странное сообщение

В понедельник "Радиостанция Судного дня" передала сразу три сообщения. Об этом пишет Telegram-канал "УВБ-76 логи", отслеживающий сообщения станции. РИА Новости Крым, 27.07.2026

2026-07-27T21:13

2026-07-27T21:13

2026-07-27T21:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. В понедельник "Радиостанция Судного дня" передала сразу три сообщения. Об этом пишет Telegram-канал "УВБ-76 логи", отслеживающий сообщения станции.В 15.32 по московскому времени радио передало сигнал под названием "Тиброхит".Еще одно сообщение, вышедшее в 11.38, называлось "Анархистка", а первое, в 10.51 - "Адоглет".УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "жужжалкой".В июне два сообщения прозвучали в эфире радиостанции УВБ-76.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Радиостанция Судного дня" передала неожиданный сигналПентагон начал публиковать материалы об НЛОКосмонавт рассказал об НЛО

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