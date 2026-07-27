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"Радио Судного дня" передало странное сообщение - РИА Новости Крым, 27.07.2026
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"Радио Судного дня" передало странное сообщение
"Радио Судного дня" передало странное сообщение - РИА Новости Крым, 27.07.2026
"Радио Судного дня" передало странное сообщение
В понедельник "Радиостанция Судного дня" передала сразу три сообщения. Об этом пишет Telegram-канал "УВБ-76 логи", отслеживающий сообщения станции. РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T21:13
2026-07-27T21:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. В понедельник "Радиостанция Судного дня" передала сразу три сообщения. Об этом пишет Telegram-канал "УВБ-76 логи", отслеживающий сообщения станции.В 15.32 по московскому времени радио передало сигнал под названием "Тиброхит".Еще одно сообщение, вышедшее в 11.38, называлось "Анархистка", а первое, в 10.51 - "Адоглет".УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "жужжалкой".В июне два сообщения прозвучали в эфире радиостанции УВБ-76.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Радиостанция Судного дня" передала неожиданный сигналПентагон начал публиковать материалы об НЛОКосмонавт рассказал об НЛО
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4.7
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news.crimea@rian.ru
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в мире, радио, новости
"Радио Судного дня" передало странное сообщение

"Радиостанция Судного дня" за день передала три сообщения

21:13 27.07.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкВышка мобильной связи в Симферополе
Вышка мобильной связи в Симферополе - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. В понедельник "Радиостанция Судного дня" передала сразу три сообщения. Об этом пишет Telegram-канал "УВБ-76 логи", отслеживающий сообщения станции.
В 15.32 по московскому времени радио передало сигнал под названием "Тиброхит".
Еще одно сообщение, вышедшее в 11.38, называлось "Анархистка", а первое, в 10.51 - "Адоглет".
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "жужжалкой".
В июне два сообщения прозвучали в эфире радиостанции УВБ-76.
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