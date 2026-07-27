Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила над Крымом и другими регионами России 182 украинских БПЛА - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260727/pvo-sbila-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-182-ukrainskikh-bpla--1158030546.html
ПВО сбила над Крымом и другими регионами России 182 украинских БПЛА
ПВО сбила над Крымом и другими регионами России 182 украинских БПЛА - РИА Новости Крым, 27.07.2026
ПВО сбила над Крымом и другими регионами России 182 украинских БПЛА
Силы ПВО за день сбили над Крымом и другими регионами России 182 украинских БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T20:35
2026-07-27T20:35
крым
новости крыма
пво
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу на крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/05/1151422207_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_e63e1242886db06bbe5ebaf5bb455afb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Силы ПВО за день сбили над Крымом и другими регионами России 182 украинских БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Орловской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Республики Крым, Удмуртской Республики и над акваториями Азовского и Черного морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260727/nad-sevastopolem-rabotaet-pvo---sbito-tri-bespilotnika-1158029248.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/05/1151422207_90:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_67cf56eb5baf4e76ea0a5ced4e7a91d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым
ПВО сбила над Крымом и другими регионами России 182 украинских БПЛА

Минобороны: ПВО сбила над Крымом и другими регионами России 182 украинских БПЛА

20:35 27.07.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мирный / Перейти в фотобанкБоевое дежурство экипажа ЗРК "Тор-М2" в зоне СВО
Боевое дежурство экипажа ЗРК Тор-М2 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости . Сергей Мирный
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Силы ПВО за день сбили над Крымом и другими регионами России 182 украинских БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В течение дня с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 182 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
Уточняется, что дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Орловской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Республики Крым, Удмуртской Республики и над акваториями Азовского и Черного морей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
19:31
Над Севастополем работает ПВО – сбито три беспилотника
 
КрымНовости КрымаПВОМинистерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ на Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:00Игрушечное оружие по ГОСТ: в России утвержден новый стандарт
20:49В Алуште дали команду открыть все подвалы для укрытия
20:39Никитский ботсад и ФМБА создают новые программы для реабилитации бойцов СВО
20:35ПВО сбила над Крымом и другими регионами России 182 украинских БПЛА
20:30В Севастополе громко - власти назвали причину
20:22Что выгодно выращивать в Крыму: советы НИИ сельского хозяйства
20:06Трое под наблюдением врачей: что происходит в Керчи после атаки ВСУ
20:01Как в Крыму застраховать жилье от военных рисков
19:47Пашинян попросил Путина решить проблему с экспортом товаров из Армении
19:40В Севастополе прозвучал отбой воздушной тревоги
19:31Над Севастополем работает ПВО – сбито три беспилотника
19:12Хорошо, но мало: адвокат о законе для защиты сделок от "схемы Долиной"
19:05Путин поговорил по телефону с Пашиняном
18:56ВСУ за неделю убили 69 мирных россиян
18:46В Севастополе звучит воздушная тревога
18:44В Советском районе Крыма ликвидировали возгорание на двух гектарах
18:33Приведет ли субсидирование топлива в Крыму к снижению цен
18:22Россия ведет переговоры с Telegram по восстановлению доступа
18:13Девочка и двое взрослых остаются в реанимации после атаки на Кирилловку
18:08Путин увеличил штатную численность армии России
Лента новостейМолния