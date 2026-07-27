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ПВО сбила над Крымом и другими регионами России 182 украинских БПЛА
ПВО сбила над Крымом и другими регионами России 182 украинских БПЛА - РИА Новости Крым, 27.07.2026
ПВО сбила над Крымом и другими регионами России 182 украинских БПЛА
Силы ПВО за день сбили над Крымом и другими регионами России 182 украинских БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T20:35
2026-07-27T20:35
2026-07-27T20:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Силы ПВО за день сбили над Крымом и другими регионами России 182 украинских БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Орловской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Республики Крым, Удмуртской Республики и над акваториями Азовского и Черного морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым
ПВО сбила над Крымом и другими регионами России 182 украинских БПЛА
Минобороны: ПВО сбила над Крымом и другими регионами России 182 украинских БПЛА