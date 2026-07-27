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Путин увеличил штатную численность армии России - РИА Новости Крым, 27.07.2026
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Путин увеличил штатную численность армии России
Путин увеличил штатную численность армии России - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Путин увеличил штатную численность армии России
Президент РФ Владимир Путин установил штатную численность Вооруженных сил страны в 2,4 миллиона человек, увеличив количество военнослужащих в ВС РФ на 25 тысяч... РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T18:08
2026-07-27T18:08
владимир путин (политик)
армия и флот
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июл – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин установил штатную численность Вооруженных сил страны в 2,4 миллиона человек, увеличив количество военнослужащих в ВС РФ на 25 тысяч человек. Это следует из указа главы государства, опубликованного на официальном портале правовой информации.Согласно предыдущей редакции указа президента от 12 июня 2026 года "Об установлении штатной численности ВС РФ", штат Вооруженных сил составлял 1 миллион 510 тысяч человек.Увеличение штатной численности военнослужащих в ВС РФ обусловлено созданием в войсках военно-строительных подразделений.Также глава государства установил предельную численность центрального аппарата Министерства обороны РФ в количестве 13 тыс. 400 единиц (без персонала по охране и обслуживанию зданий), в том числе федеральных государственных гражданских служащих в количестве 4 тыс. 930 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), армия и флот, вооруженные силы россии, новости
Путин увеличил штатную численность армии России

Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ на 25 тысяч человек

18:08 27.07.2026
 
Армия России
Армия России
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июл – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин установил штатную численность Вооруженных сил страны в 2,4 миллиона человек, увеличив количество военнослужащих в ВС РФ на 25 тысяч человек. Это следует из указа главы государства, опубликованного на официальном портале правовой информации.
"Установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 426 130 единиц, в том числе 1 535 000 военнослужащих", - говорится в документе.
Согласно предыдущей редакции указа президента от 12 июня 2026 года "Об установлении штатной численности ВС РФ", штат Вооруженных сил составлял 1 миллион 510 тысяч человек.
Увеличение штатной численности военнослужащих в ВС РФ обусловлено созданием в войсках военно-строительных подразделений.
Также глава государства установил предельную численность центрального аппарата Министерства обороны РФ в количестве 13 тыс. 400 единиц (без персонала по охране и обслуживанию зданий), в том числе федеральных государственных гражданских служащих в количестве 4 тыс. 930 человек.
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Владимир Путин (политик)Армия и флотВооруженные силы РоссииНовости
 
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