https://crimea.ria.ru/20260727/putin-uvelichil-shtatnuyu-chislennost-armii-rossii-1158027617.html

Путин увеличил штатную численность армии России

Путин увеличил штатную численность армии России - РИА Новости Крым, 27.07.2026

Путин увеличил штатную численность армии России

Президент РФ Владимир Путин установил штатную численность Вооруженных сил страны в 2,4 миллиона человек, увеличив количество военнослужащих в ВС РФ на 25 тысяч... РИА Новости Крым, 27.07.2026

2026-07-27T18:08

2026-07-27T18:08

2026-07-27T18:08

владимир путин (политик)

армия и флот

вооруженные силы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июл – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин установил штатную численность Вооруженных сил страны в 2,4 миллиона человек, увеличив количество военнослужащих в ВС РФ на 25 тысяч человек. Это следует из указа главы государства, опубликованного на официальном портале правовой информации.Согласно предыдущей редакции указа президента от 12 июня 2026 года "Об установлении штатной численности ВС РФ", штат Вооруженных сил составлял 1 миллион 510 тысяч человек.Увеличение штатной численности военнослужащих в ВС РФ обусловлено созданием в войсках военно-строительных подразделений.Также глава государства установил предельную численность центрального аппарата Министерства обороны РФ в количестве 13 тыс. 400 единиц (без персонала по охране и обслуживанию зданий), в том числе федеральных государственных гражданских служащих в количестве 4 тыс. 930 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), армия и флот, вооруженные силы россии, новости