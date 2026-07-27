https://crimea.ria.ru/20260727/putin-pogovoril-po-telefonu-s-pashinyanom-1158028710.html

Путин поговорил по телефону с Пашиняном

Путин поговорил по телефону с Пашиняном - РИА Новости Крым, 27.07.2026

Путин поговорил по телефону с Пашиняном

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В частности, разговор касался проведения в Армении... РИА Новости Крым, 27.07.2026

2026-07-27T19:05

2026-07-27T19:05

2026-07-27T19:07

россия

владимир путин (политик)

армения

никол пашинян

политика

внешняя политика

новости

кремль

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/09/1153811010_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_52d7bb341cc8c4b47bac23ed4d2b61ff.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В частности, разговор касался проведения в Армении общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе Евразэс. Об этом пресс-служба Кремля сообщает на платформе МАКС.Телефонные переговоры состоялись по инициативе армянской стороны, уточнили в Кремле. Российский лидер подтвердил приверженность принятому на саммите Евразэс в Астане 29 мая совместному заявлению лидеров Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России относительно действий Республики Армения, направленных на вступление в Европейский союз. Владимир Путин не раз отмечал необходимость как можно скорее решить этот вопрос. По его словам, республика имеет право сама выбирать партнеров, но находиться в двух структурах одновременно не получится.Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС. При этом страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно.29 мая президент России Владимир Путин отметил, что при выходе Армении из ЕАЭС практически вся работа с республикой, касающаяся интеграционных процессов, будет свернута. В частности, в этом случае России придется поднять цены на энергоносители для Армении, которые на данный момент ниже европейских в четыре раза.Евразийский экономический союз – международная организация региональной экономической интеграции, которая обладает международной правосубъектностью и учреждена Договором о Евразийском экономическом союзе. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной и единой политики в отраслях экономики.В рамках союза функционирует внутренний рынок товаров, применяется единый таможенный тариф и иные единые меры регулирования внешней торговли товарами с третьими сторонами, действует единый режим торговли товарами в отношении третьих стран, осуществляется единое таможенное регулирование.В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Кыргызстан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

армения

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин (политик), армения, никол пашинян, политика, внешняя политика, новости, кремль