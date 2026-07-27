https://crimea.ria.ru/20260727/putin-pogovoril-po-telefonu-s-pashinyanom-1158028710.html
Путин поговорил по телефону с Пашиняном
Путин поговорил по телефону с Пашиняном - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Путин поговорил по телефону с Пашиняном
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В частности, разговор касался проведения в Армении... РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T19:05
2026-07-27T19:05
2026-07-27T19:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В частности, разговор касался проведения в Армении общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе Евразэс. Об этом пресс-служба Кремля сообщает на платформе МАКС.Телефонные переговоры состоялись по инициативе армянской стороны, уточнили в Кремле. Российский лидер подтвердил приверженность принятому на саммите Евразэс в Астане 29 мая совместному заявлению лидеров Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России относительно действий Республики Армения, направленных на вступление в Европейский союз. Владимир Путин не раз отмечал необходимость как можно скорее решить этот вопрос. По его словам, республика имеет право сама выбирать партнеров, но находиться в двух структурах одновременно не получится.Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС. При этом страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно.29 мая президент России Владимир Путин отметил, что при выходе Армении из ЕАЭС практически вся работа с республикой, касающаяся интеграционных процессов, будет свернута. В частности, в этом случае России придется поднять цены на энергоносители для Армении, которые на данный момент ниже европейских в четыре раза.Евразийский экономический союз – международная организация региональной экономической интеграции, которая обладает международной правосубъектностью и учреждена Договором о Евразийском экономическом союзе. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной и единой политики в отраслях экономики.В рамках союза функционирует внутренний рынок товаров, применяется единый таможенный тариф и иные единые меры регулирования внешней торговли товарами с третьими сторонами, действует единый режим торговли товарами в отношении третьих стран, осуществляется единое таможенное регулирование.В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Кыргызстан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, владимир путин (политик), армения, никол пашинян, политика, внешняя политика, новости, кремль
Путин поговорил по телефону с Пашиняном
Путин провел телефонный разговор с Пашиняном по инициативе Армении
19:05 27.07.2026 (обновлено: 19:07 27.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В частности, разговор касался проведения в Армении общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе Евразэс. Об этом пресс-служба Кремля сообщает на платформе МАКС.
Телефонные переговоры состоялись по инициативе армянской стороны, уточнили в Кремле.
Российский лидер подтвердил приверженность принятому на саммите Евразэс в Астане 29 мая совместному заявлению лидеров Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России относительно действий Республики Армения, направленных на вступление в Европейский союз.
"Была акцентирована необходимость проведения в Армении в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе Евразэс", - говорится в сообщении.
Владимир Путин не раз отмечал необходимость как можно скорее решить этот вопрос. По его словам, республика имеет право сама выбирать партнеров, но находиться в двух структурах одновременно не получится.
Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС. При этом страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно.
29 мая президент России Владимир Путин отметил, что при выходе Армении из ЕАЭС практически вся работа с республикой, касающаяся интеграционных процессов, будет свернута. В частности, в этом случае России придется поднять цены на энергоносители для Армении, которые на данный момент ниже европейских в четыре раза.
Евразийский экономический союз – международная организация региональной экономической интеграции, которая обладает международной правосубъектностью и учреждена Договором о Евразийском экономическом союзе. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной и единой политики в отраслях экономики.
В рамках союза функционирует внутренний рынок товаров, применяется единый таможенный тариф и иные единые меры регулирования внешней торговли товарами с третьими сторонами, действует единый режим торговли товарами в отношении третьих стран, осуществляется единое таможенное регулирование.
В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Кыргызстан.
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