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Путин ответил на предложения действовать "посмелее" в ходе СВО
Путин ответил на предложения действовать "посмелее" в ходе СВО - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Путин ответил на предложения действовать "посмелее" в ходе СВО
Вооруженные силы России на поле боя будут действовать аккуратно, но настойчиво, учитывая риск возможных потерь. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T15:10
2026-07-27T15:10
2026-07-27T15:10
владимир путин (политик)
новости сво
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России на поле боя будут действовать аккуратно, но настойчиво, учитывая риск возможных потерь. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.В понедельник глава государства провел встречу с депутатами Госдумы 8-го созыва, подвел итоги работы парламента за пять лет и вручил государственные награды депутатам.Президент также отметил устойчивость российской экономической и финансовой системы, которая позволяет решать вопросы развития промышленности в целом, оборонных отраслей промышленности и социальных вопросов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Народ России никому и никогда не удастся сломить – ПутинРоссия добьется целей СВО – ПутинРоссийское общество консолидировано больше украинского – мнение
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владимир путин (политик), новости сво, вооруженные силы россии, удары по украине, новости
Путин ответил на предложения действовать "посмелее" в ходе СВО
Россия на поле боя будет действовать аккуратно, но настойчиво – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России на поле боя будут действовать аккуратно, но настойчиво, учитывая риск возможных потерь. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В понедельник глава государства провел встречу с депутатами Госдумы 8-го созыва, подвел итоги работы парламента за пять лет и вручил государственные награды депутатам.
"В ходе награждения один из награждаемых мне шепнул: "Мы победим, (но) смелее надо". Очень хочется, но возникает вопрос - еще смелее? Здесь, так же как в экономике, есть свои риски, цена которым потери на поле боя с нашей стороны. Поэтому здесь тоже будем действовать аккуратно, но настойчиво и последовательно добиваясь поставленных перед страной целей. И мы их добьемся", - сказал Путин.
Президент также отметил устойчивость российской экономической и финансовой системы, которая позволяет решать вопросы развития промышленности в целом, оборонных отраслей промышленности и социальных вопросов.
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