https://crimea.ria.ru/20260727/putin-otvetil-na-predlozheniya-deystvovat-posmelee-v-khode-svo-1158021134.html

Путин ответил на предложения действовать "посмелее" в ходе СВО

Путин ответил на предложения действовать "посмелее" в ходе СВО - РИА Новости Крым, 27.07.2026

Путин ответил на предложения действовать "посмелее" в ходе СВО

Вооруженные силы России на поле боя будут действовать аккуратно, но настойчиво, учитывая риск возможных потерь. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 27.07.2026

2026-07-27T15:10

2026-07-27T15:10

2026-07-27T15:10

владимир путин (политик)

новости сво

вооруженные силы россии

удары по украине

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России на поле боя будут действовать аккуратно, но настойчиво, учитывая риск возможных потерь. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.В понедельник глава государства провел встречу с депутатами Госдумы 8-го созыва, подвел итоги работы парламента за пять лет и вручил государственные награды депутатам.Президент также отметил устойчивость российской экономической и финансовой системы, которая позволяет решать вопросы развития промышленности в целом, оборонных отраслей промышленности и социальных вопросов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Народ России никому и никогда не удастся сломить – ПутинРоссия добьется целей СВО – ПутинРоссийское общество консолидировано больше украинского – мнение

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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