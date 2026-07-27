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Приведет ли субсидирование топлива в Крыму к снижению цен - РИА Новости Крым, 27.07.2026
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Приведет ли субсидирование топлива в Крыму к снижению цен
Приведет ли субсидирование топлива в Крыму к снижению цен - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Приведет ли субсидирование топлива в Крыму к снижению цен
Запуск механизма топливных субсидий для Крыма не будет означать автоматического снижения цен на продукты и товары на полуострове. Для стабилизации ценовой... РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T18:33
2026-07-27T18:33
крым
новости крыма
анатолий цуркин
топливо в крыму
дефицит топлива в крыму
субсидии
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Запуск механизма топливных субсидий для Крыма не будет означать автоматического снижения цен на продукты и товары на полуострове. Для стабилизации ценовой ситуации необходимо в первую очередь обеспечить безопасную логистику. Такое мнение РИА Новости Крым высказал заявил глава ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Республики Крым Анатолий Цуркин.По его словам, сегодня нехватка топлива в Крыму в большей степени влияет на региональную логистику – так называемую "последнюю милю". Это заключительный этап доставки товара с местного склада или из сортировочного центра до конечного потребителя.Ранее президент России Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки принять решение о выделении Республике Крым и Севастополю субсидии для закупки топлива, чтобы добиться снижения его цены на полуострове.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму экономить бензин в поездкахКак в Севастополе работают объекты торговли в условиях ЧС и атакЧто с продовольственными запасами и ценами на продукты в Севастополе
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, анатолий цуркин, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, субсидии
Приведет ли субсидирование топлива в Крыму к снижению цен

Цены в Крыму стабилизируются при налаживании безопасной логистики – Цуркин

18:33 27.07.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Запуск механизма топливных субсидий для Крыма не будет означать автоматического снижения цен на продукты и товары на полуострове. Для стабилизации ценовой ситуации необходимо в первую очередь обеспечить безопасную логистику. Такое мнение РИА Новости Крым высказал заявил глава ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Республики Крым Анатолий Цуркин.
"Рост цен порождается не столько высокой стоимостью топлива, сколько снижением общего объема товаров в Крыму. Нельзя сказать, что у нас дефицит. Просто товаров сейчас приходит меньше, чем раньше, из-за проблем с логистикой. Некоторых групп товаров стало меньше – их цена выросла. Субсидирование топлива в любом случае облегчит ситуацию, но только конкуренция поможет снизить цены", – сказал эксперт.
По его словам, сегодня нехватка топлива в Крыму в большей степени влияет на региональную логистику – так называемую "последнюю милю". Это заключительный этап доставки товара с местного склада или из сортировочного центра до конечного потребителя.
"Крупные перевозчики, которые доставляют товар фурами, ставят дополнительные бензобаки. Машине, которая идет в Крым, хватает топлива туда и обратно съездить. А вот те, кто занимаются региональной логистикой "по месту", испытывают сложности из-за дороговизны топлива. Это тоже ложится в конечную стоимость продуктов на полках", – пояснил Цуркин.
Ранее президент России Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки принять решение о выделении Республике Крым и Севастополю субсидии для закупки топлива, чтобы добиться снижения его цены на полуострове.
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КрымНовости КрымаАнатолий ЦуркинТопливо в КрымуДефицит топлива в КрымуСубсидии
 
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