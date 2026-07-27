https://crimea.ria.ru/20260727/privedet-li-subsidirovanie-topliva-v-krymu-k-snizheniyu-tsen-1158026642.html

Приведет ли субсидирование топлива в Крыму к снижению цен

Приведет ли субсидирование топлива в Крыму к снижению цен - РИА Новости Крым, 27.07.2026

Приведет ли субсидирование топлива в Крыму к снижению цен

Запуск механизма топливных субсидий для Крыма не будет означать автоматического снижения цен на продукты и товары на полуострове. Для стабилизации ценовой... РИА Новости Крым, 27.07.2026

2026-07-27T18:33

2026-07-27T18:33

2026-07-27T18:33

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дефицит топлива в крыму

субсидии

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Запуск механизма топливных субсидий для Крыма не будет означать автоматического снижения цен на продукты и товары на полуострове. Для стабилизации ценовой ситуации необходимо в первую очередь обеспечить безопасную логистику. Такое мнение РИА Новости Крым высказал заявил глава ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Республики Крым Анатолий Цуркин.По его словам, сегодня нехватка топлива в Крыму в большей степени влияет на региональную логистику – так называемую "последнюю милю". Это заключительный этап доставки товара с местного склада или из сортировочного центра до конечного потребителя.Ранее президент России Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки принять решение о выделении Республике Крым и Севастополю субсидии для закупки топлива, чтобы добиться снижения его цены на полуострове.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму экономить бензин в поездкахКак в Севастополе работают объекты торговли в условиях ЧС и атакЧто с продовольственными запасами и ценами на продукты в Севастополе

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, анатолий цуркин, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, субсидии