https://crimea.ria.ru/20260727/pri-nalete-vsu-na-belgorod-est-ranenye-i-razrusheniya-1158002192.html

При налете ВСУ на Белгород есть раненые и разрушения

При налете ВСУ на Белгород есть раненые и разрушения - РИА Новости Крым, 27.07.2026

При налете ВСУ на Белгород есть раненые и разрушения

В Белгороде при массированной атаке ВСУ получили ранения 12 человек, включая двоих несовершеннолетних, также есть разрушения. Об этом сообщил мэр города... РИА Новости Крым, 27.07.2026

2026-07-27T06:44

2026-07-27T06:44

2026-07-27T06:44

белгород

обстрелы белгородской области

валентин демидов

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. В Белгороде при массированной атаке ВСУ получили ранения 12 человек, включая двоих несовершеннолетних, также есть разрушения. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов. В двух многоэтажных домах после атаки временно отключены коммуникации. Возгорания ликвидированы, но возвращение в некоторые квартиры пока невозможно, уточнил Демидов. Сейчас территория оцеплена и охраняется. Жильцов разместили в пунктах временного размещения.Есть разрушения в частном секторе в центре города. Повреждено, предварительно, более 15 автомобилей, часть из них сгорела полностью. Дальнейшая информация уточняется.Как сообщалось, два человека погибли при воздушной атаке в Ростове-на-Дону, еще пятеро ранены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, обстрелы белгородской области, валентин демидов, новости сво, атаки всу, происшествия, новости