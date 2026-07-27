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При налете ВСУ на Белгород есть раненые и разрушения - РИА Новости Крым, 27.07.2026
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При налете ВСУ на Белгород есть раненые и разрушения
При налете ВСУ на Белгород есть раненые и разрушения - РИА Новости Крым, 27.07.2026
При налете ВСУ на Белгород есть раненые и разрушения
В Белгороде при массированной атаке ВСУ получили ранения 12 человек, включая двоих несовершеннолетних, также есть разрушения. Об этом сообщил мэр города... РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T06:44
2026-07-27T06:44
белгород
обстрелы белгородской области
валентин демидов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. В Белгороде при массированной атаке ВСУ получили ранения 12 человек, включая двоих несовершеннолетних, также есть разрушения. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов. В двух многоэтажных домах после атаки временно отключены коммуникации. Возгорания ликвидированы, но возвращение в некоторые квартиры пока невозможно, уточнил Демидов. Сейчас территория оцеплена и охраняется. Жильцов разместили в пунктах временного размещения.Есть разрушения в частном секторе в центре города. Повреждено, предварительно, более 15 автомобилей, часть из них сгорела полностью. Дальнейшая информация уточняется.Как сообщалось, два человека погибли при воздушной атаке в Ростове-на-Дону, еще пятеро ранены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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белгород, обстрелы белгородской области, валентин демидов, новости сво, атаки всу, происшествия, новости
При налете ВСУ на Белгород есть раненые и разрушения

В Белгороде при налете ВСУ 12 человек получили ранения

06:44 27.07.2026
 
© Валентин Демидов в МАКСПоследствия атаки ВСУ на Белгород
Последствия атаки ВСУ на Белгород
© Валентин Демидов в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. В Белгороде при массированной атаке ВСУ получили ранения 12 человек, включая двоих несовершеннолетних, также есть разрушения. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов.
"По предварительным данным, в результате ночной атаки БПЛА пострадали 12 мирных жителей, включая двух детей. Одна женщина с осколочным ранением височной области получила помощь на месте, остальные доставлены в больницы", — написал он в своем канале в МАКС.
© Валентин Демидов в МАКСПоследствия атаки ВСУ на Белгород
Последствия атаки ВСУ на Белгород
© Валентин Демидов в МАКС
В двух многоэтажных домах после атаки временно отключены коммуникации. Возгорания ликвидированы, но возвращение в некоторые квартиры пока невозможно, уточнил Демидов. Сейчас территория оцеплена и охраняется. Жильцов разместили в пунктах временного размещения.
© Валентин Демидов в МАКСПоследствия атаки ВСУ на Белгород
Последствия атаки ВСУ на Белгород
© Валентин Демидов в МАКС
Есть разрушения в частном секторе в центре города. Повреждено, предварительно, более 15 автомобилей, часть из них сгорела полностью. Дальнейшая информация уточняется.
© Валентин Демидов в МАКСПоследствия атаки ВСУ на Белгород
Последствия атаки ВСУ на Белгород
© Валентин Демидов в МАКС
Как сообщалось, два человека погибли при воздушной атаке в Ростове-на-Дону, еще пятеро ранены.
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БелгородОбстрелы Белгородской областиВалентин ДемидовНовости СВОАтаки ВСУПроисшествияНовости
 
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