https://crimea.ria.ru/20260727/pri-atake-na-turbazu-v-kirillovke-pogib-sotrudnik-roskomnadzora-i-ego-deti-1158010155.html

При атаке на турбазу в Кирилловке погиб сотрудник Роскомнадзора и его дети

При атаке на турбазу в Кирилловке погиб сотрудник Роскомнадзора и его дети - РИА Новости Крым, 27.07.2026

При атаке на турбазу в Кирилловке погиб сотрудник Роскомнадзора и его дети

Сотрудник Роскомнадзора и его дети погибли при украинской атаке на курортный поселок Кирилловку в Запорожской области. Об этом сообщили в Федеральной службе по... РИА Новости Крым, 27.07.2026

2026-07-27T11:34

2026-07-27T11:34

2026-07-27T11:34

роскомнадзор

утраты

происшествия

запорожская область

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Сотрудник Роскомнадзора и его дети погибли при украинской атаке на курортный поселок Кирилловку в Запорожской области. Об этом сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.В ночь на 25 июля украинские БПЛА атаковали базы отдыха в Кирилловке. В результате трагедии погибли 12 человек, еще 19 - пострадали.Михаил Иванов окончил Санкт‑Петербургское высшее военное инженерное училище связи, более 20 лет служил в Вооруженных силах РФ. С мая 2023 года возглавлял управление в Запорожской области. В сентябре 2025 года - марте 2026 года участвовал в СВО. Отмечен Благодарностью, Благодарственным письмом Президента РФ, Благодарностью Роскомнадзора.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Девочка находится в тяжелом состоянии после атаки на турбазы под МелитополемАтака ВСУ на турбазы под Мелитополем – возбуждено дело о терактеСпасательная операция завершена: под завалами найден погибший и спасены двое

запорожская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскомнадзор, утраты, происшествия, запорожская область, новости, атаки всу