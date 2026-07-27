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При атаке на турбазу в Кирилловке погиб сотрудник Роскомнадзора и его дети - РИА Новости Крым, 27.07.2026
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При атаке на турбазу в Кирилловке погиб сотрудник Роскомнадзора и его дети
При атаке на турбазу в Кирилловке погиб сотрудник Роскомнадзора и его дети - РИА Новости Крым, 27.07.2026
При атаке на турбазу в Кирилловке погиб сотрудник Роскомнадзора и его дети
Сотрудник Роскомнадзора и его дети погибли при украинской атаке на курортный поселок Кирилловку в Запорожской области. Об этом сообщили в Федеральной службе по... РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T11:34
2026-07-27T11:34
роскомнадзор
утраты
происшествия
запорожская область
новости
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Сотрудник Роскомнадзора и его дети погибли при украинской атаке на курортный поселок Кирилловку в Запорожской области. Об этом сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.В ночь на 25 июля украинские БПЛА атаковали базы отдыха в Кирилловке. В результате трагедии погибли 12 человек, еще 19 - пострадали.Михаил Иванов окончил Санкт‑Петербургское высшее военное инженерное училище связи, более 20 лет служил в Вооруженных силах РФ. С мая 2023 года возглавлял управление в Запорожской области. В сентябре 2025 года - марте 2026 года участвовал в СВО. Отмечен Благодарностью, Благодарственным письмом Президента РФ, Благодарностью Роскомнадзора.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Девочка находится в тяжелом состоянии после атаки на турбазы под МелитополемАтака ВСУ на турбазы под Мелитополем – возбуждено дело о терактеСпасательная операция завершена: под завалами найден погибший и спасены двое
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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роскомнадзор, утраты, происшествия, запорожская область, новости, атаки всу
При атаке на турбазу в Кирилловке погиб сотрудник Роскомнадзора и его дети

При атаке ВСУ на турбазу в Кирилловке погибли сотрудник Роскомнадзора и его дети

11:34 27.07.2026
 
© Официальный канал главы администрации города КерчиСвеча
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Сотрудник Роскомнадзора и его дети погибли при украинской атаке на курортный поселок Кирилловку в Запорожской области. Об этом сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
В ночь на 25 июля украинские БПЛА атаковали базы отдыха в Кирилловке. В результате трагедии погибли 12 человек, еще 19 - пострадали.
"С глубокой болью сообщаем о гибели Михаила Владимировича Иванова - начальника управления по Запорожской области филиала Федерального государственного унитарного предприятия "Главный радиочастотный центр" (ФГУП "ГРЧЦ") в Республике Крым и городе Севастополе - и его несовершеннолетних детей - Кати и Андрея... Супруга Михаила Владимировича была доставлена в больницу", – говорится в сообщении.
© РоскомнадзорМихаил Иванов — начальник управления по Запорожской области филиала ФГУП "ГРЧЦ" в Республике Крым и г. Севастополе
Михаил Иванов — начальник управления по Запорожской области филиала ФГУП ГРЧЦ в Республике Крым и г. Севастополе
© Роскомнадзор
Михаил Иванов — начальник управления по Запорожской области филиала ФГУП "ГРЧЦ" в Республике Крым и г. Севастополе
Михаил Иванов окончил Санкт‑Петербургское высшее военное инженерное училище связи, более 20 лет служил в Вооруженных силах РФ. С мая 2023 года возглавлял управление в Запорожской области. В сентябре 2025 года - марте 2026 года участвовал в СВО. Отмечен Благодарностью, Благодарственным письмом Президента РФ, Благодарностью Роскомнадзора.
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РоскомнадзорУтратыПроисшествияЗапорожская областьНовостиАтаки ВСУ
 
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