При атаке на турбазу в Кирилловке погиб сотрудник Роскомнадзора и его дети
При атаке ВСУ на турбазу в Кирилловке погибли сотрудник Роскомнадзора и его дети
© Официальный канал главы администрации города КерчиСвеча
© Официальный канал главы администрации города Керчи
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Сотрудник Роскомнадзора и его дети погибли при украинской атаке на курортный поселок Кирилловку в Запорожской области. Об этом сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
В ночь на 25 июля украинские БПЛА атаковали базы отдыха в Кирилловке. В результате трагедии погибли 12 человек, еще 19 - пострадали.
"С глубокой болью сообщаем о гибели Михаила Владимировича Иванова - начальника управления по Запорожской области филиала Федерального государственного унитарного предприятия "Главный радиочастотный центр" (ФГУП "ГРЧЦ") в Республике Крым и городе Севастополе - и его несовершеннолетних детей - Кати и Андрея... Супруга Михаила Владимировича была доставлена в больницу", – говорится в сообщении.
© РоскомнадзорМихаил Иванов — начальник управления по Запорожской области филиала ФГУП "ГРЧЦ" в Республике Крым и г. Севастополе
© Роскомнадзор
Михаил Иванов — начальник управления по Запорожской области филиала ФГУП "ГРЧЦ" в Республике Крым и г. Севастополе
Михаил Иванов окончил Санкт‑Петербургское высшее военное инженерное училище связи, более 20 лет служил в Вооруженных силах РФ. С мая 2023 года возглавлял управление в Запорожской области. В сентябре 2025 года - марте 2026 года участвовал в СВО. Отмечен Благодарностью, Благодарственным письмом Президента РФ, Благодарностью Роскомнадзора.
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