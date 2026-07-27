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После очередной атаки ВСУ часть Крыма без света - что известно - РИА Новости Крым, 27.07.2026
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После очередной атаки ВСУ часть Крыма без света - что известно
После очередной атаки ВСУ часть Крыма без света - что известно - РИА Новости Крым, 27.07.2026
После очередной атаки ВСУ часть Крыма без света - что известно
В Крыму в результате очередной атаки ВСУ без света часть населенных пунктов, возобновить подачу электроэнергии пока не представляется возможным. Об этом утром в РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T08:14
2026-07-27T08:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. В Крыму в результате очередной атаки ВСУ без света часть населенных пунктов, возобновить подачу электроэнергии пока не представляется возможным. Об этом утром в понедельник сообщили на предприятии "Крымэнерго".По данным компании, сложная обстановка с энергообеспечением на северо-западе, востоке и юге Крыма. На территории полуострова действуют ограничения электроснабжения, отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах. Работы по восстановлению электроснабжения ведутся круглосуточно. В ночь на пятницу ВСУ ударили по энергетике Крыма. Часть населенных пунктов полуострова осталась без света. Обстановка с подачей электроэнергии остается сложной на северо-западе, востоке и юге Крыма. Также Красногвардейский район Крыма оказался обесточен из-за ударов беспилотников ВСУ.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Где в Алуште зарядить телефон без света – адресаКрымчанам планируют выплатить компенсации за поврежденное при атаках ВСУ жилье в течение 3 дней Экстренную информацию МЧС в Крыму можно получить без интернетаВ Алуште расширили зону действия режима ЧС
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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После очередной атаки ВСУ часть Крыма без света - что известно

После новой атаки по энергетике Крыма нет возможности подключить часть населенных пунктов

08:14 27.07.2026 (обновлено: 08:18 27.07.2026)
 
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© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. В Крыму в результате очередной атаки ВСУ без света часть населенных пунктов, возобновить подачу электроэнергии пока не представляется возможным. Об этом утром в понедельник сообщили на предприятии "Крымэнерго".
"Объекты электроснабжения вновь подверглись беспилотной атаке ВСУ. Отсутствует возможность подачи электроэнергии в часть населенных пунктов полуострова", - говорится в сообщении.
По данным компании, сложная обстановка с энергообеспечением на северо-западе, востоке и юге Крыма. На территории полуострова действуют ограничения электроснабжения, отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах.
Работы по восстановлению электроснабжения ведутся круглосуточно.
В ночь на пятницу ВСУ ударили по энергетике Крыма. Часть населенных пунктов полуострова осталась без света. Обстановка с подачей электроэнергии остается сложной на северо-западе, востоке и юге Крыма. Также Красногвардейский район Крыма оказался обесточен из-за ударов беспилотников ВСУ.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
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