https://crimea.ria.ru/20260727/posle-ocherednoy-ataki-vsu-chast-kryma-bez-sveta---chto-izvestno-1158004396.html

После очередной атаки ВСУ часть Крыма без света - что известно

После очередной атаки ВСУ часть Крыма без света - что известно - РИА Новости Крым, 27.07.2026

После очередной атаки ВСУ часть Крыма без света - что известно

В Крыму в результате очередной атаки ВСУ без света часть населенных пунктов, возобновить подачу электроэнергии пока не представляется возможным. Об этом утром в РИА Новости Крым, 27.07.2026

2026-07-27T08:14

2026-07-27T08:14

2026-07-27T08:18

гуп рк "крымэнерго"

крым

новости крыма

срочные новости крыма

отключение электроэнергии в крыму

атаки всу на крым

безопасность республики крым и севастополя

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/18/1150407809_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_7510d8431bc058be59c7c0459993a299.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. В Крыму в результате очередной атаки ВСУ без света часть населенных пунктов, возобновить подачу электроэнергии пока не представляется возможным. Об этом утром в понедельник сообщили на предприятии "Крымэнерго".По данным компании, сложная обстановка с энергообеспечением на северо-западе, востоке и юге Крыма. На территории полуострова действуют ограничения электроснабжения, отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах. Работы по восстановлению электроснабжения ведутся круглосуточно. В ночь на пятницу ВСУ ударили по энергетике Крыма. Часть населенных пунктов полуострова осталась без света. Обстановка с подачей электроэнергии остается сложной на северо-западе, востоке и юге Крыма. Также Красногвардейский район Крыма оказался обесточен из-за ударов беспилотников ВСУ.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Где в Алуште зарядить телефон без света – адресаКрымчанам планируют выплатить компенсации за поврежденное при атаках ВСУ жилье в течение 3 дней Экстренную информацию МЧС в Крыму можно получить без интернетаВ Алуште расширили зону действия режима ЧС

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гуп рк "крымэнерго", крым, новости крыма, срочные новости крыма, отключение электроэнергии в крыму, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя