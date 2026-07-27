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Пока рынок труда на паузе: что делать крымчанам при утрате работы в кризис
Пока рынок труда на паузе: что делать крымчанам при утрате работы в кризис - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Пока рынок труда на паузе: что делать крымчанам при утрате работы в кризис
Нынешний кризис в Крыму в какой-то мере коснется всех сфер жизни на полуострове, в том числе и рынка труда. Как не потерять почву под ногами при утрате работы и РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T06:35
2026-07-27T06:35
2026-07-27T06:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Нынешний кризис в Крыму в какой-то мере коснется всех сфер жизни на полуострове, в том числе и рынка труда. Как не потерять почву под ногами при утрате работы и какие первые действия нужно предпринять, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала HR-специалист, эксперт в области рынка труда Оксана Волкина.Но тем, кто уже сейчас оказался на грани утраты работы, гостья эфира советует пересмотреть свои трудовые права.Другая ситуация, когда человек не был официально трудоустроен, отмечает эксперт. В этом случае следует пересмотреть все возможные варианты вакансий и подыскать для себя подходящий способ заработка."Возможно – какие-то подработки. Сейчас набирает популярность так называемая платформенная занятость, с помощью интернет платформ. Это различные удаленные варианты подработок, возможно, работа с почасовой оплатой, работа на складах, где графики дежурств, смены", – перечислила Оксана Волкина.По ее информации, даже сейчас, в условиях кризиса, в Крыму все еще достаточно востребованы сотрудники в сферах торговли и медицины.В любом случае, ситуация с утратой или переменой работы может вызывать дискомфорт. В первую очередь – психологический, пояснила она.Специалист также напомнила, что не стоит забывать и о своем окружении, и просить у друзей и знакомых помощи в этом жизненно важном вопросе."Нужно обратиться ко всем знакомым с этой информацией, что я остался без работы, я в поиске – чем вы можете мне помочь? В этом ничего стыдного и страшного нет. Мне кажется, сейчас люди готовы больше помогать друг другу. По крайней мере, можно получить какую-то консультацию или совет. Ну и, конечно, мониторить все вакансии, которые есть, активно откликаться и действовать", – констатировала собеседница.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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крым, работа, трудоустройство, трудоустройство в крыму, рынок труда, общество, оксана волкина, совет эксперта, мнения
Пока рынок труда на паузе: что делать крымчанам при утрате работы в кризис
Эксперт рынка труда дала советы крымчанам в случае потери работы в кризис
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым.
Нынешний кризис в Крыму в какой-то мере коснется всех сфер жизни на полуострове, в том числе и рынка труда. Как не потерять почву под ногами при утрате работы и какие первые действия нужно предпринять, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала HR-специалист, эксперт в области рынка труда Оксана Волкина.
"Нынешняя ситуация не похожа на те кризисы, которые были даже в ковидные времена. Она специфическая. Сейчас Крым получит некий отток рабочей силы. Кто-то будет уезжать из региона в поисках заработка в другие регионы. Это тоже скажется", – отметила она.
Но тем, кто уже сейчас оказался на грани утраты работы, гостья эфира советует пересмотреть свои трудовые права.
"Если был трудовой договор и это было официальное трудоустройство – понять, какие льготы, привилегии и тому подобные вещи положены вам как работнику. Просто прочитать трудовой договор. Я сталкивалась со случаями, что некоторые даже не знают, что у них там написано. Сходить в отдел кадров, к работодателю, если это действующий работодатель, и процесс сокращения, увольнения еще не запущен, чтобы понимать, на что рассчитывать или не рассчитывать на текущем месте работы", – поделилась она.
Другая ситуация, когда человек не был официально трудоустроен, отмечает эксперт. В этом случае следует пересмотреть все возможные варианты вакансий и подыскать для себя подходящий способ заработка.
"Возможно – какие-то подработки. Сейчас набирает популярность так называемая платформенная занятость, с помощью интернет платформ. Это различные удаленные варианты подработок, возможно, работа с почасовой оплатой, работа на складах, где графики дежурств, смены", – перечислила Оксана Волкина.
По ее информации, даже сейчас, в условиях кризиса, в Крыму все еще достаточно востребованы сотрудники в сферах торговли и медицины.
В любом случае, ситуация с утратой или переменой работы может вызывать дискомфорт. В первую очередь – психологический, пояснила она.
"Тут не надо паниковать, нужно пересобрать набор своих компетенций, понять, что я могу, чего я не могу. Может, кому-то сейчас, если есть финансовая возможность, стоит пойти и поучиться чему-то новому со взглядом за горизонт этого кризиса", – посоветовала она.
Специалист также напомнила, что не стоит забывать и о своем окружении, и просить у друзей и знакомых помощи в этом жизненно важном вопросе.
"Нужно обратиться ко всем знакомым с этой информацией, что я остался без работы, я в поиске – чем вы можете мне помочь? В этом ничего стыдного и страшного нет. Мне кажется, сейчас люди готовы больше помогать друг другу. По крайней мере, можно получить какую-то консультацию или совет. Ну и, конечно, мониторить все вакансии, которые есть, активно откликаться и действовать", – констатировала собеседница.
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