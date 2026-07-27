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Пока рынок труда на паузе: что делать крымчанам при утрате работы в кризис

Пока рынок труда на паузе: что делать крымчанам при утрате работы в кризис - РИА Новости Крым, 27.07.2026

Пока рынок труда на паузе: что делать крымчанам при утрате работы в кризис

Нынешний кризис в Крыму в какой-то мере коснется всех сфер жизни на полуострове, в том числе и рынка труда. Как не потерять почву под ногами при утрате работы и РИА Новости Крым, 27.07.2026

2026-07-27T06:35

2026-07-27T06:35

2026-07-27T06:35

крым

работа

трудоустройство

трудоустройство в крыму

рынок труда

общество

оксана волкина

совет эксперта

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Нынешний кризис в Крыму в какой-то мере коснется всех сфер жизни на полуострове, в том числе и рынка труда. Как не потерять почву под ногами при утрате работы и какие первые действия нужно предпринять, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала HR-специалист, эксперт в области рынка труда Оксана Волкина.Но тем, кто уже сейчас оказался на грани утраты работы, гостья эфира советует пересмотреть свои трудовые права.Другая ситуация, когда человек не был официально трудоустроен, отмечает эксперт. В этом случае следует пересмотреть все возможные варианты вакансий и подыскать для себя подходящий способ заработка."Возможно – какие-то подработки. Сейчас набирает популярность так называемая платформенная занятость, с помощью интернет платформ. Это различные удаленные варианты подработок, возможно, работа с почасовой оплатой, работа на складах, где графики дежурств, смены", – перечислила Оксана Волкина.По ее информации, даже сейчас, в условиях кризиса, в Крыму все еще достаточно востребованы сотрудники в сферах торговли и медицины.В любом случае, ситуация с утратой или переменой работы может вызывать дискомфорт. В первую очередь – психологический, пояснила она.Специалист также напомнила, что не стоит забывать и о своем окружении, и просить у друзей и знакомых помощи в этом жизненно важном вопросе."Нужно обратиться ко всем знакомым с этой информацией, что я остался без работы, я в поиске – чем вы можете мне помочь? В этом ничего стыдного и страшного нет. Мне кажется, сейчас люди готовы больше помогать друг другу. По крайней мере, можно получить какую-то консультацию или совет. Ну и, конечно, мониторить все вакансии, которые есть, активно откликаться и действовать", – констатировала собеседница.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, работа, трудоустройство, трудоустройство в крыму, рынок труда, общество, оксана волкина, совет эксперта, мнения