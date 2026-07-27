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Погода в Крыму в понедельник
Погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Погода в Крыму в понедельник
В понедельник погоду Крыма будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T00:01
2026-07-27T00:01
2026-07-27T00:01
погода в крыму
крымская погода
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севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. В понедельник погоду Крыма будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16, днем +26...+28 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +26...+28.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +19 до +21 ночью, а днем поднимутся до +26...+29 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Погода в Крыму в понедельник
В Крыму в понедельник без осадков и до +29 градусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. В понедельник погоду Крыма будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, на побережье до +22, днем +24…+29 градусов, в горах +18…+22", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16, днем +26...+28 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +26...+28.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +19 до +21 ночью, а днем поднимутся до +26...+29 градусов.
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