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Погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 27.07.2026
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Погода в Крыму в понедельник
Погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Погода в Крыму в понедельник
В понедельник погоду Крыма будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. В понедельник погоду Крыма будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16, днем +26...+28 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +26...+28.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +19 до +21 ночью, а днем поднимутся до +26...+29 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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4.7
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму в понедельник

В Крыму в понедельник без осадков и до +29 градусов

00:01 27.07.2026
 
© РИА Новости КрымЛето в Крыму
Лето в Крыму - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. В понедельник погоду Крыма будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, на побережье до +22, днем +24…+29 градусов, в горах +18…+22", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16, днем +26...+28 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +26...+28.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +19 до +21 ночью, а днем поднимутся до +26...+29 градусов.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 27 июля
22:37В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
22:33Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе снят
22:11Где купить топливо в Севастополе в понедельник
21:55Расширение режима ЧС в Алуште и выплаты для туротрасли Крыма и Севастополя: главное за день
21:37Над Крымом и еще тремя регионами РФ за день ликвидировали 32 украинских дрона
21:22Четыре поезда в Крым опаздывают из-за урагана в Ростовской области
21:07В Крыму собирают мед: как топливный и энергокризис повлияют на цену
20:48Миллионный миллион – в Крым идет антициклон: прогноз погоды на неделю от ФОБОС
20:38В России пересчитают воробьев
20:23Абубакр и Виталиана: как называют маленьких крымчан
20:11Штрафы за просрочку в магазинах станут автоматическими
19:47Почему возникают пожары в лесах Крыма
19:37В Феодосии дефицит воды: из-за перебоев со светом снизят давление на магистральных водоводах
19:22В понедельник в центре Симферополя перекроют одну из центральных улиц
19:10Крымский мост: оперативная обстановка вечером 26 июля
18:54Путин назвал гаранта целостности Украины
18:34Правительство утвердило порядок выплат для поддержки туротрасли Крыма и Севастополя
18:22Путин рассказал о гиперзвуковой ракете "Циркон"
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