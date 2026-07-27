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Погода в Крыму в понедельник

Погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 27.07.2026

Погода в Крыму в понедельник

В понедельник погоду Крыма будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 27.07.2026

2026-07-27T00:01

2026-07-27T00:01

2026-07-27T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. В понедельник погоду Крыма будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16, днем +26...+28 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +26...+28.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +19 до +21 ночью, а днем поднимутся до +26...+29 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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