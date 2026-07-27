https://crimea.ria.ru/20260727/poezda-tavriya-v-krym-budut-kursirovat-do-kerchi-do-3-avgusta-1158015217.html

Поезда "Таврия" в Крым будут курсировать до Керчи до 3 августа

Поезда "Таврия" в Крым будут курсировать до Керчи до 3 августа - РИА Новости Крым, 27.07.2026

Поезда "Таврия" в Крым будут курсировать до Керчи до 3 августа

Поезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма продолжат курсировать от и до Керчи до 3 августа. включительно. Об этом сообщили в компании-перевозчике "Гранд... РИА Новости Крым, 27.07.2026

2026-07-27T13:16

2026-07-27T13:16

2026-07-27T13:16

гранд сервис экспресс

поезд "таврия"

поезд

крым

логистика

железная дорога

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Поезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма продолжат курсировать от и до Керчи до 3 августа. включительно. Об этом сообщили в компании-перевозчике "Гранд сервис Экспресс".Перевозка пассажиров между Керчью и станциями в Крыму осуществляется автобусами.На привокзальной площади в Керчи для удобства пассажиров оборудовали детскую игровую зону под тентом, а также зону отдыха со скамейками и столами. А на путях установлены специальные переносные мостики, которые позволяют пройти от платформы до автобусов без необходимости подниматься на мост.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ж/д станцию Керчь-Южная сделают комфортнее для пассажиров – МинтрансВ Крыму меняется график отправления автобусов к поездамИзменилось расписание нескольких крымских поездов

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гранд сервис экспресс, поезд "таврия", поезд, крым, логистика, железная дорога