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Поезда "Таврия" в Крым будут курсировать до Керчи до 3 августа - РИА Новости Крым, 27.07.2026
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Поезда "Таврия" в Крым будут курсировать до Керчи до 3 августа
Поезда "Таврия" в Крым будут курсировать до Керчи до 3 августа - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Поезда "Таврия" в Крым будут курсировать до Керчи до 3 августа
Поезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма продолжат курсировать от и до Керчи до 3 августа. включительно. Об этом сообщили в компании-перевозчике "Гранд... РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T13:16
2026-07-27T13:16
гранд сервис экспресс
поезд "таврия"
поезд
крым
логистика
железная дорога
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Поезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма продолжат курсировать от и до Керчи до 3 августа. включительно. Об этом сообщили в компании-перевозчике "Гранд сервис Экспресс".Перевозка пассажиров между Керчью и станциями в Крыму осуществляется автобусами.На привокзальной площади в Керчи для удобства пассажиров оборудовали детскую игровую зону под тентом, а также зону отдыха со скамейками и столами. А на путях установлены специальные переносные мостики, которые позволяют пройти от платформы до автобусов без необходимости подниматься на мост.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ж/д станцию Керчь-Южная сделают комфортнее для пассажиров – МинтрансВ Крыму меняется график отправления автобусов к поездамИзменилось расписание нескольких крымских поездов
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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гранд сервис экспресс, поезд "таврия", поезд, крым, логистика, железная дорога
Поезда "Таврия" в Крым будут курсировать до Керчи до 3 августа

Поезда "Таврия" в Крым и из Крыма продолжат курсировать от и до Керчи до 3 августа

13:16 27.07.2026
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Поезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма продолжат курсировать от и до Керчи до 3 августа. включительно. Об этом сообщили в компании-перевозчике "Гранд сервис Экспресс".
"Все поезда "Таврия" крымского направления продолжат курсировать от/до станции Керчь-Южная Новый парк до 3 августа включительно. О дальнейшем порядке курсирования поездов будет объявлено позже", - говорится в сообщении.
Перевозка пассажиров между Керчью и станциями в Крыму осуществляется автобусами.
На привокзальной площади в Керчи для удобства пассажиров оборудовали детскую игровую зону под тентом, а также зону отдыха со скамейками и столами. А на путях установлены специальные переносные мостики, которые позволяют пройти от платформы до автобусов без необходимости подниматься на мост.
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Гранд Сервис ЭкспрессПоезд "Таврия"ПоездКрымЛогистикаЖелезная дорога
 
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