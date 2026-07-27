https://crimea.ria.ru/20260727/pochti-300-bespilotnikov-sbili-za-noch-nad-krymom-i-ryadom-regionov-rossii-1158005006.html

Почти 300 беспилотников сбили за ночь над Крымом и рядом регионов России

Почти 300 беспилотников сбили за ночь над Крымом и рядом регионов России - РИА Новости Крым, 27.07.2026

Почти 300 беспилотников сбили за ночь над Крымом и рядом регионов России

Над регионами России за ночь сбили 276 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. РИА Новости Крым, 27.07.2026

2026-07-27T08:52

2026-07-27T08:52

2026-07-27T08:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Над регионами России за ночь сбили 276 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Уточняется, что российские военные сбили БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областей, Московского региона, республик Крым, Татарстан, Удмуртия, Краснодарского края и над акваториями Черного и Азовского морей.Как сообщалось, в Крыму в результате очередной атаки ВСУ без света часть населенных пунктов, возобновить подачу электроэнергии пока не представляется возможным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При налете ВСУ на Белгород есть раненые и разрушенияДва человека погибли и пятеро ранены при воздушной атаке ВСУ в Ростове-на-ДонуВ Севастополе отразили воздушную атаку

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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