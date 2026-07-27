https://crimea.ria.ru/20260727/pochti-300-bespilotnikov-sbili-za-noch-nad-krymom-i-ryadom-regionov-rossii-1158005006.html
Почти 300 беспилотников сбили за ночь над Крымом и рядом регионов России
Почти 300 беспилотников сбили за ночь над Крымом и рядом регионов России - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Почти 300 беспилотников сбили за ночь над Крымом и рядом регионов России
Над регионами России за ночь сбили 276 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T08:52
2026-07-27T08:52
2026-07-27T08:52
новости сво
пво
атаки всу
атаки всу на крым
новости крыма
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/04/1123441150_0:0:2950:1660_1920x0_80_0_0_5d23bb60b2696c14cc63fee89d1fb9c3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Над регионами России за ночь сбили 276 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Уточняется, что российские военные сбили БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областей, Московского региона, республик Крым, Татарстан, Удмуртия, Краснодарского края и над акваториями Черного и Азовского морей.Как сообщалось, в Крыму в результате очередной атаки ВСУ без света часть населенных пунктов, возобновить подачу электроэнергии пока не представляется возможным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При налете ВСУ на Белгород есть раненые и разрушенияДва человека погибли и пятеро ранены при воздушной атаке ВСУ в Ростове-на-ДонуВ Севастополе отразили воздушную атаку
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/04/1123441150_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_b58630ef9aa62ec42e843d68ddf2625b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, пво, атаки всу, атаки всу на крым, новости крыма, крым
Почти 300 беспилотников сбили за ночь над Крымом и рядом регионов России
За ночь над Крымом и 16-ю регионами России сбили 276 беспилотников ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Над регионами России за ночь сбили 276 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 276 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – говорится в сообщении.
Уточняется, что российские военные сбили БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областей, Московского региона, республик Крым, Татарстан, Удмуртия, Краснодарского края и над акваториями Черного и Азовского морей.
Как сообщалось, в Крыму в результате очередной атаки ВСУ без света часть населенных пунктов
, возобновить подачу электроэнергии пока не представляется возможным.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: