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Пляжи Анапы закрыты из-за шторма
Пляжи Анапы закрыты из-за шторма - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Пляжи Анапы закрыты из-за шторма
На пляжах Анапы в понедельник введен временный запрет на купание из-за штормовой погоды. Об этом информирует пресс-служба администрации курорта. РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T10:27
2026-07-27T10:27
2026-07-27T10:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. На пляжах Анапы в понедельник введен временный запрет на купание из-за штормовой погоды. Об этом информирует пресс-служба администрации курорта.Жителей и гостей города просят быть осторожными, не подвергать неоправданному риску жизнь и здоровье, а также усилить контроль за детьми.В Крыму в понедельник погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков, сообщали ранее в республиканском гидрометцентре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Миллион на миллион – в Крым идет антициклон: прогноз погоды на неделю от ФОБОСТакой переменчивый климат: как проявляется в Крыму глобальное потеплениеШквал в Ростове: один человек погиб и 13 пострадали
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анапа, краснодарский край, новости, погода, шторм
Пляжи Анапы закрыты из-за шторма
Пляжи Анапы закрыты для купания из-за шторма - власти