https://crimea.ria.ru/20260727/perevalku-nefti-na-terminale-ktk-v-chernom-more-vozobnovili-1158016937.html

Перевалку нефти на терминале КТК в Черном море возобновили

Перевалку нефти на терминале КТК в Черном море возобновили - РИА Новости Крым, 27.07.2026

Перевалку нефти на терминале КТК в Черном море возобновили

На морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске возобновлен прием нефти от грузоотправителей. Об этом сообщает Минэнерго... РИА Новости Крым, 27.07.2026

2026-07-27T14:06

2026-07-27T14:06

2026-07-27T14:06

каспийский трубопроводный консорциум

новороссийск

нефть

российская нефть

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июл – РИА Новости Крым. На морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске возобновлен прием нефти от грузоотправителей. Об этом сообщает Минэнерго Казахстана.Погрузочные операции на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в акватории Черного моря временно приостановлены 23 июля. Решение принято в целях обеспечения безопасности судов, экипажей и экологии в акватории Черного моря. До этого ряд нефтяных танкеров в Черном море подверглись атакам ВСУ.Как указали в ведомстве, в настоящее время на двух выносных причальных устройствах КТК осуществляется погрузка двух танкеров. Дальнейшее проведение операций на морском терминале осуществляется с учетом оценки текущей обстановки и необходимых требований безопасности, добавили в министерстве.Каспийский трубопроводный консорциум объединяет крупнейшие предприятия ТЭК России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы. КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. Объем перевалки в 2024 году составил около 63 млн тонн нефти, при этом около 74% указанного объема приходится на долю зарубежных грузоотправителей. Крупным акционером КТК является, в частности, американская компания ChevronСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будут защищать российские торговые суда - ответ Кремля Международный терроризм – глава ВМФ России об атаках ВСУ на гражданские суда В Кремле сделали заявление после атаки Киева на КТК в Черном море

новороссийск

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каспийский трубопроводный консорциум, новороссийск, нефть, российская нефть, новости