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Перевалку нефти на терминале КТК в Черном море возобновили - РИА Новости Крым, 27.07.2026
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Перевалку нефти на терминале КТК в Черном море возобновили
Перевалку нефти на терминале КТК в Черном море возобновили - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Перевалку нефти на терминале КТК в Черном море возобновили
На морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске возобновлен прием нефти от грузоотправителей. Об этом сообщает Минэнерго... РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T14:06
2026-07-27T14:06
каспийский трубопроводный консорциум
новороссийск
нефть
российская нефть
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июл – РИА Новости Крым. На морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске возобновлен прием нефти от грузоотправителей. Об этом сообщает Минэнерго Казахстана.Погрузочные операции на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в акватории Черного моря временно приостановлены 23 июля. Решение принято в целях обеспечения безопасности судов, экипажей и экологии в акватории Черного моря. До этого ряд нефтяных танкеров в Черном море подверглись атакам ВСУ.Как указали в ведомстве, в настоящее время на двух выносных причальных устройствах КТК осуществляется погрузка двух танкеров. Дальнейшее проведение операций на морском терминале осуществляется с учетом оценки текущей обстановки и необходимых требований безопасности, добавили в министерстве.Каспийский трубопроводный консорциум объединяет крупнейшие предприятия ТЭК России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы. КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. Объем перевалки в 2024 году составил около 63 млн тонн нефти, при этом около 74% указанного объема приходится на долю зарубежных грузоотправителей. Крупным акционером КТК является, в частности, американская компания ChevronСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будут защищать российские торговые суда - ответ Кремля Международный терроризм – глава ВМФ России об атаках ВСУ на гражданские суда В Кремле сделали заявление после атаки Киева на КТК в Черном море
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каспийский трубопроводный консорциум, новороссийск, нефть, российская нефть, новости
Перевалку нефти на терминале КТК в Черном море возобновили

КТК возобновил прием нефти на терминале в Новороссийске – Минэнерго Казахстана

14:06 27.07.2026
 
© © Фото : АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р"--"Панорама КТК"ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума. Архивное фото
ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума. Архивное фото
© © Фото : АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р"--"Панорама КТК"
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июл – РИА Новости Крым. На морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске возобновлен прием нефти от грузоотправителей. Об этом сообщает Минэнерго Казахстана.
Погрузочные операции на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в акватории Черного моря временно приостановлены 23 июля. Решение принято в целях обеспечения безопасности судов, экипажей и экологии в акватории Черного моря. До этого ряд нефтяных танкеров в Черном море подверглись атакам ВСУ.
"Каспийский трубопроводный консорциум возобновил прием нефти от грузоотправителей и операции по ее отгрузке через морской терминал в порту Новороссийск", - говорится в сообщении.
Как указали в ведомстве, в настоящее время на двух выносных причальных устройствах КТК осуществляется погрузка двух танкеров.
"Возобновление приема нефти позволяет нефтедобывающим компаниям продолжить поставки сырья в трубопроводную систему и возобновить экспортные операции через морской терминал", - отметили в Минэнерго Казахстана.
Дальнейшее проведение операций на морском терминале осуществляется с учетом оценки текущей обстановки и необходимых требований безопасности, добавили в министерстве.
Каспийский трубопроводный консорциум объединяет крупнейшие предприятия ТЭК России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы. КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. Объем перевалки в 2024 году составил около 63 млн тонн нефти, при этом около 74% указанного объема приходится на долю зарубежных грузоотправителей. Крупным акционером КТК является, в частности, американская компания Chevron
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Каспийский трубопроводный консорциумНовороссийскНефтьРоссийская нефтьНовости
 
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