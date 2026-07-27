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Пашинян попросил Путина решить проблему с экспортом товаров из Армении - РИА Новости Крым, 27.07.2026
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Пашинян попросил Путина решить проблему с экспортом товаров из Армении
Пашинян попросил Путина решить проблему с экспортом товаров из Армении - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Пашинян попросил Путина решить проблему с экспортом товаров из Армении
В беседе с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил решить проблему с а экспортом армянских товаров на РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T19:47
2026-07-27T19:47
армения
россия
владимир путин (политик)
никол пашинян
экспорт
торговля
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. В беседе с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил решить проблему с а экспортом армянских товаров на российский рынок. Об этом сообщает пресс-служба армянского кабмина.Телефонные переговоры лидеров двух стран состоялись по инициативе армянской стороны. В частности, разговор касался проведения в Армении общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕВРАЗЭС.Также Пашинян в беседе с Путиным допустил возможность референдума по вступлению Армении в ЕС.При этом Пашинян подчеркнул готовность армянских властей решать указанные вопросы с помощью открытого, партнерского и дружественного диалога с Россией, заверили в пресс-службе.Россельхознадзор с 27 июля ввел ограничения на ввоз молочной продукции из Армении. С 12 июня Россельхознадзор ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении и ее транзит через Россию в другие страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Также сообщалось, что поставки рыбы из Армении в Россию полностью остановлены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Евросоюз не пустит к себе армянские товары - экспертЧем для Армении чревато ограничение экспорта ее товаров в Россию – мнениеПутин об Армении: кризис на Украине начался с похожей ситуации
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армения, россия, владимир путин (политик), никол пашинян, экспорт, торговля
Пашинян попросил Путина решить проблему с экспортом товаров из Армении

Пашинян попросил Путина решить проблему экспорта армянских товаров на российский рынок

19:47 27.07.2026
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. В беседе с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил решить проблему с а экспортом армянских товаров на российский рынок. Об этом сообщает пресс-служба армянского кабмина.
Телефонные переговоры лидеров двух стран состоялись по инициативе армянской стороны. В частности, разговор касался проведения в Армении общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕВРАЗЭС.
"Пашинян подчеркнул, что ограничения на экспорт товаров армянского происхождения на рынок РФ противоречат армяно-российской договорно-правовой базе и регулированиям Евразийского экономического союза, и попросил принять меры в направлении урегулирования этих проблем", - говорится в сообщении.
Также Пашинян в беседе с Путиным допустил возможность референдума по вступлению Армении в ЕС.
"Премьер-министр Пашинян подчеркнул, что проведение референдума на практике возможно только после направления Арменией официальной заявки в Европейский союз для членства в ЕС, и когда данная тема получит предметный характер",- говорится в сообщении армянского кабмина, цитату из которого приводит РИА Новости.
При этом Пашинян подчеркнул готовность армянских властей решать указанные вопросы с помощью открытого, партнерского и дружественного диалога с Россией, заверили в пресс-службе.
Россельхознадзор с 27 июля ввел ограничения на ввоз молочной продукции из Армении. С 12 июня Россельхознадзор ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении и ее транзит через Россию в другие страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Также сообщалось, что поставки рыбы из Армении в Россию полностью остановлены.
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АрменияРоссияВладимир Путин (политик)Никол ПашинянЭкспортТорговля
 
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