https://crimea.ria.ru/20260727/pashinyan-poprosil-putina-reshit-problemu-s-eksportom-tovarov-iz-armenii-1158029601.html

Пашинян попросил Путина решить проблему с экспортом товаров из Армении

Пашинян попросил Путина решить проблему с экспортом товаров из Армении - РИА Новости Крым, 27.07.2026

Пашинян попросил Путина решить проблему с экспортом товаров из Армении

В беседе с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил решить проблему с а экспортом армянских товаров на РИА Новости Крым, 27.07.2026

2026-07-27T19:47

2026-07-27T19:47

2026-07-27T19:47

армения

россия

владимир путин (политик)

никол пашинян

экспорт

торговля

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. В беседе с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил решить проблему с а экспортом армянских товаров на российский рынок. Об этом сообщает пресс-служба армянского кабмина.Телефонные переговоры лидеров двух стран состоялись по инициативе армянской стороны. В частности, разговор касался проведения в Армении общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕВРАЗЭС.Также Пашинян в беседе с Путиным допустил возможность референдума по вступлению Армении в ЕС.При этом Пашинян подчеркнул готовность армянских властей решать указанные вопросы с помощью открытого, партнерского и дружественного диалога с Россией, заверили в пресс-службе.Россельхознадзор с 27 июля ввел ограничения на ввоз молочной продукции из Армении. С 12 июня Россельхознадзор ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении и ее транзит через Россию в другие страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Также сообщалось, что поставки рыбы из Армении в Россию полностью остановлены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Евросоюз не пустит к себе армянские товары - экспертЧем для Армении чревато ограничение экспорта ее товаров в Россию – мнениеПутин об Армении: кризис на Украине начался с похожей ситуации

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армения, россия, владимир путин (политик), никол пашинян, экспорт, торговля