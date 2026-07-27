Пашинян попросил Путина решить проблему с экспортом товаров из Армении
Пашинян попросил Путина решить проблему экспорта армянских товаров на российский рынок
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. В беседе с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил решить проблему с а экспортом армянских товаров на российский рынок. Об этом сообщает пресс-служба армянского кабмина.
Телефонные переговоры лидеров двух стран состоялись по инициативе армянской стороны. В частности, разговор касался проведения в Армении общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕВРАЗЭС.
"Пашинян подчеркнул, что ограничения на экспорт товаров армянского происхождения на рынок РФ противоречат армяно-российской договорно-правовой базе и регулированиям Евразийского экономического союза, и попросил принять меры в направлении урегулирования этих проблем", - говорится в сообщении.
Также Пашинян в беседе с Путиным допустил возможность референдума по вступлению Армении в ЕС.
"Премьер-министр Пашинян подчеркнул, что проведение референдума на практике возможно только после направления Арменией официальной заявки в Европейский союз для членства в ЕС, и когда данная тема получит предметный характер",- говорится в сообщении армянского кабмина, цитату из которого приводит РИА Новости.
При этом Пашинян подчеркнул готовность армянских властей решать указанные вопросы с помощью открытого, партнерского и дружественного диалога с Россией, заверили в пресс-службе.
Россельхознадзор с 27 июля ввел ограничения на ввоз молочной продукции из Армении. С 12 июня Россельхознадзор ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении и ее транзит через Россию в другие страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Также сообщалось, что поставки рыбы из Армении в Россию полностью остановлены.
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