https://crimea.ria.ru/20260727/oni-stali-angelami-v-krymu-pochtili-pamyat-detey--zhertv-voyny-v-donbasse-1158017490.html

Они стали ангелами: в Крыму почтили память детей – жертв войны в Донбассе

Они стали ангелами: в Крыму почтили память детей – жертв войны в Донбассе - РИА Новости Крым, 27.07.2026

Они стали ангелами: в Крыму почтили память детей – жертв войны в Донбассе

В Симферополе 27 июля волонтеры и активисты организовали акцию в память о детях, которые погибли от рук украинских вооруженных формирований в Донбассе с 2014... РИА Новости Крым, 27.07.2026

2026-07-27T14:37

2026-07-27T14:37

2026-07-27T14:37

память

симферополь

общество

дети

обстрелы всу

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. В Симферополе 27 июля волонтеры и активисты организовали акцию в память о детях, которые погибли от рук украинских вооруженных формирований в Донбассе с 2014 года. Мероприятие прошло в молодежном центре "Чехов", передает корреспондент РИА Новости Крым.В рамках акции участники поочередно зачитали карточки с именами ребят, жизнь которых закончилась по вине ВСУ. Вспомнили жертв украинской агрессии, погибших не только на территории Донецкой Народной Республики, но и в других приграничных регионах, в том числе в Крыму и Севастополе.После этого к импровизированному мемориалу возложили мягкие игрушки и красные гвоздики. Также память о невинно убитых почтили минутой молчания.Акция была организована силами Ассоциации ветеранов СВО и Комитета семей воинов Отечества Крыма.По данным омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, от рук украинских карателей с 2014 года на территории республики погибли 256 детей, ранения получили – 1076. По данным МИД России, в результате террористических действий Киева за эти годы в Донбассе погибли 369 детей.27 июля в Донецкой Народной Республике отмечается День памяти детей – жертв войны в Донбассе. В этот день в 2014 году вооруженные формирования Украины нанесли массированный удар по центру Горловки. Погибли 22 мирных жителя, среди них – четверо детей. Памятная дата была установлена указом главы республики Дениса Пушилина 11 июля 2022 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое жителей Горловки водрузили на Эльбрусе знак в честь Ангелов Донбасса369 детей погибли на Донбассе от рук ВСУ за 12 летСейчас время возмездия: Аксенов об убийстве детей киевскими боевиками

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

память, симферополь, общество, дети, обстрелы всу, крым