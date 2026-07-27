Они стали ангелами: в Крыму почтили память детей – жертв войны в Донбассе
Акцию в память о детях – жертвах войны в Донбассе провели в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. В Симферополе 27 июля волонтеры и активисты организовали акцию в память о детях, которые погибли от рук украинских вооруженных формирований в Донбассе с 2014 года. Мероприятие прошло в молодежном центре "Чехов", передает корреспондент РИА Новости Крым.
В рамках акции участники поочередно зачитали карточки с именами ребят, жизнь которых закончилась по вине ВСУ. Вспомнили жертв украинской агрессии, погибших не только на территории Донецкой Народной Республики, но и в других приграничных регионах, в том числе в Крыму и Севастополе.
© РИА Новости КрымВ Симферополе пришла акция в память о детях – жертвах войны в Донбассе
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В Симферополе пришла акция в память о детях – жертвах войны в Донбассе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Симферополе пришла акция в память о детях – жертвах войны в Донбассе
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В Симферополе пришла акция в память о детях – жертвах войны в Донбассе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Симферополе пришла акция в память о детях – жертвах войны в Донбассе
3 из 3
В Симферополе пришла акция в память о детях – жертвах войны в Донбассе
© РИА Новости Крым
1 из 3
В Симферополе пришла акция в память о детях – жертвах войны в Донбассе
© РИА Новости Крым
2 из 3
В Симферополе пришла акция в память о детях – жертвах войны в Донбассе
© РИА Новости Крым
3 из 3
В Симферополе пришла акция в память о детях – жертвах войны в Донбассе
© РИА Новости Крым
После этого к импровизированному мемориалу возложили мягкие игрушки и красные гвоздики. Также память о невинно убитых почтили минутой молчания.
"Мы должны молиться за судьбы этих детей и быть уверенными в том, что справедливость обязательно восторжествует. Эти негодяи – украинские боевики – будут наказаны. Их ждет человеческий суд и небесный суд", – сказал директор Ассоциации ветеранов СВО Крыма, участник обороны Славянска Виктор Аносов.
© РИА Новости КрымВ Симферополе пришла акция в память о детях – жертвах войны в Донбассе
1 из 3
В Симферополе пришла акция в память о детях – жертвах войны в Донбассе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Симферополе пришла акция в память о детях – жертвах войны в Донбассе
2 из 3
В Симферополе пришла акция в память о детях – жертвах войны в Донбассе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Симферополе пришла акция в память о детях – жертвах войны в Донбассе
3 из 3
В Симферополе пришла акция в память о детях – жертвах войны в Донбассе
© РИА Новости Крым
1 из 3
В Симферополе пришла акция в память о детях – жертвах войны в Донбассе
© РИА Новости Крым
2 из 3
В Симферополе пришла акция в память о детях – жертвах войны в Донбассе
© РИА Новости Крым
3 из 3
В Симферополе пришла акция в память о детях – жертвах войны в Донбассе
© РИА Новости Крым
Акция была организована силами Ассоциации ветеранов СВО и Комитета семей воинов Отечества Крыма.
По данным омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, от рук украинских карателей с 2014 года на территории республики погибли 256 детей, ранения получили – 1076. По данным МИД России, в результате террористических действий Киева за эти годы в Донбассе погибли 369 детей.
27 июля в Донецкой Народной Республике отмечается День памяти детей – жертв войны в Донбассе. В этот день в 2014 году вооруженные формирования Украины нанесли массированный удар по центру Горловки. Погибли 22 мирных жителя, среди них – четверо детей. Памятная дата была установлена указом главы республики Дениса Пушилина 11 июля 2022 года.
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