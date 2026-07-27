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"Новый Херсонес" посетили свыше 5 миллионов человек

"Новый Херсонес" посетили свыше 5 миллионов человек - РИА Новости Крым, 27.07.2026

"Новый Херсонес" посетили свыше 5 миллионов человек

Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" за два года его работы посетили больше пяти миллионов человек. Об этом сообщили в пресс-службе проекта. РИА Новости Крым, 27.07.2026

2026-07-27T16:45

2026-07-27T16:45

2026-07-27T16:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" за два года его работы посетили больше пяти миллионов человек. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.В "Новом Херсонесе" в честь праздника подготовили дополнительный бесплатный показ исторического спектакля "Грифон" в рамках акции "Мы вместе!". Уже открыта регистрация на спектакль, который состоится 28 июля в 20:15 на Грифон Арене, уточнили в пресс-службе, обратив внимание, что на билетах не предусмотрено указание места, поэтому зрителей просят явиться немного заранее и занять удобные места.Ранее сообщалось, что музейно-храмовый комплекс станет важной частью туристического маршрута "Золотое кольцо Боспорского царства", который получит статус национального. Этот маршрут на данный момент охватывает три региона РФ – Краснодарский край, Республику Крым и город Севастополь – и порядка 30 объектов показа."Новый Херсонес" возведен по поручению президента РФ Владимира Путина и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На площади в 24 га построены 30 объектов, в том числе музей Христианства, музей Античности и Византии, а также музей Крыма и Новороссии. Кроме того, на территории появился храм-парк под открытым небом, амфитеатр "Грифон Арена" и реконструированный квартал Херсонеса времен князя Владимира.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читай те также на РИА Новости Крым:В Херсонесский мужской монастырь назначили помощника игуменаЕС ввел санкции против митрополита Симферопольского и Крымского ТихонаВ Херсонесе нашли уникальный погребальный комплекс II века

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