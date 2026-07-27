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Новости Крыма – что произошло на полуострове ночью
Новости Крыма – что произошло на полуострове ночью - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Новости Крыма – что произошло на полуострове ночью
Минувшей ночью в Крыму действовала беспилотная опасность, перекрывалось движение по Крымскому мосту, а в Севастополе отключили свет, действовала воздушная... РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T07:20
2026-07-27T07:20
2026-07-27T07:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Минувшей ночью в Крыму действовала беспилотная опасность, перекрывалось движение по Крымскому мосту, а в Севастополе отключили свет, действовала воздушная тревога.Поздно вечером в воскресенье, 26 июля, в Республике Крым объявили беспилотную опасность. Жителей и гостей региона призывали не подходить к окнам, не пользоваться лифтами, оставаться в безопасных местах.Беспилотная опасность сохранялась всю ночь. Ее отменили только в 07:00.Около 05:25 движение транспорта по Крымскому мосту было приостановлено. Спустя более часа проезд машин по транспортному переходу возобновили. Сейчас в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 200 автомобилей, со стороны Керчи очереди нет.В Севастополе в 04:24 была объявлена воздушная тревога. Жителей города призывали сохранять бдительность.Отбой воздушной тревоги был дан в 05:49.Также в Севастополе ночью было ограничено электроснабжение для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона. На объектах города ввели особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения.*Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости Крыма – что произошло на полуострове ночью
Новости Крыма и Севастополя: что произошло минувшей ночью на полуострове
07:20 27.07.2026 (обновлено: 07:22 27.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Минувшей ночью в Крыму действовала беспилотная опасность, перекрывалось движение по Крымскому мосту, а в Севастополе отключили свет, действовала воздушная тревога.
Поздно вечером в воскресенье, 26 июля, в Республике Крым объявили беспилотную опасность. Жителей и гостей региона призывали не подходить к окнам, не пользоваться лифтами, оставаться в безопасных местах.
"Над Республикой Крым работает ПВО. Сохраняйте спокойствие. Избегайте открытой местности. Если вы на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге", – говорилось в сообщении крымского главка МЧС России*.
Беспилотная опасность сохранялась всю ночь. Ее отменили только в 07:00.
Около 05:25 движение транспорта по Крымскому мосту было приостановлено. Спустя более часа проезд машин по транспортному переходу возобновили. Сейчас в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 200 автомобилей, со стороны Керчи очереди нет.
В Севастополе в 04:24 была объявлена воздушная тревога. Жителей города призывали сохранять бдительность.
"Военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито три БПЛА в Балаклавском районе", – сообщал в своем канале в МАКС губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Отбой воздушной тревоги был дан в 05:49.
Также в Севастополе ночью было ограничено электроснабжение для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона. На объектах города ввели особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения.
*Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность". Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.