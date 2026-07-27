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Новости Крыма – что произошло на полуострове ночью

Новости Крыма – что произошло на полуострове ночью - РИА Новости Крым, 27.07.2026

Новости Крыма – что произошло на полуострове ночью

Минувшей ночью в Крыму действовала беспилотная опасность, перекрывалось движение по Крымскому мосту, а в Севастополе отключили свет, действовала воздушная... РИА Новости Крым, 27.07.2026

2026-07-27T07:20

2026-07-27T07:20

2026-07-27T07:22

новости крыма

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крымский мост

воздушная тревога в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Минувшей ночью в Крыму действовала беспилотная опасность, перекрывалось движение по Крымскому мосту, а в Севастополе отключили свет, действовала воздушная тревога.Поздно вечером в воскресенье, 26 июля, в Республике Крым объявили беспилотную опасность. Жителей и гостей региона призывали не подходить к окнам, не пользоваться лифтами, оставаться в безопасных местах.Беспилотная опасность сохранялась всю ночь. Ее отменили только в 07:00.Около 05:25 движение транспорта по Крымскому мосту было приостановлено. Спустя более часа проезд машин по транспортному переходу возобновили. Сейчас в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 200 автомобилей, со стороны Керчи очереди нет.В Севастополе в 04:24 была объявлена воздушная тревога. Жителей города призывали сохранять бдительность.Отбой воздушной тревоги был дан в 05:49.Также в Севастополе ночью было ограничено электроснабжение для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона. На объектах города ввели особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения.*Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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севастополь

крымский мост

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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