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Новости Белгорода: до 17 человек выросло число раненных при атаках ВСУ

Новости Белгорода: до 17 человек выросло число раненных при атаках ВСУ - РИА Новости Крым, 27.07.2026

Новости Белгорода: до 17 человек выросло число раненных при атаках ВСУ

Число раненных при ночных и утренних ударах ВСУ по Белгороду выросло до 17 человек. Один ребенок находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил мэр города... РИА Новости Крым, 27.07.2026

2026-07-27T13:27

2026-07-27T13:27

2026-07-27T13:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Число раненных при ночных и утренних ударах ВСУ по Белгороду выросло до 17 человек. Один ребенок находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов.Минувшей ночью ВСУ предприняли массированную атаку на Белгород. Более 10 человек пострадали, в том числе два ребенка. Повреждены многоэтажные и частные жилые дома, автомобили, произошли пожары.По его информации, утром в городе после атак ВСУ на коммерческие объекты пострадали еще четыре человека. Двое мужчин и женщина с осколочными ранениями, а также женщина с сотрясением головного мозга госпитализированы.Демидов добавил, из-за украинских атак повреждены 11 многоквартирных и четыре частных дома, коммерческий объект, 31 автомобиль. Огнем уничтожены хозпостройки и складское помещение предприятия.Мэр города уточнил, что коммунальные службы продолжают устранять последствия ночных ударов ВСУ по городу. В уборке территорий вблизи мест ЧП задействованы 63 специалиста и 21 единица техники "Белгорблагоустройства", порядка 47 рабочих управляющих компаний.Ранее сообщалось, что над регионами России за ночь сбили 276 украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенок и двое взрослых погибли под завалами дома после атаки ВСУ на РостовВСУ атаковали Севастополь тремя десятками беспилотниковДроны атаковали фуру и машину газовой службы в ЛНР: водители погибли

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