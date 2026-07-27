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Никитский ботсад и ФМБА создают новые программы для реабилитации бойцов СВО - РИА Новости Крым, 27.07.2026
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Никитский ботсад и ФМБА создают новые программы для реабилитации бойцов СВО
Никитский ботсад и ФМБА создают новые программы для реабилитации бойцов СВО - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Никитский ботсад и ФМБА создают новые программы для реабилитации бойцов СВО
Никитский ботанический сад и Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА России подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает разработку... РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T20:39
2026-07-27T20:39
крым
никитский ботанический сад
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общество
реабилитация
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Никитский ботанический сад и Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА России подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает разработку программ для реабилитации участников СВО. Об этом сообщили в пресс-службе сада."В рамках совместной работы запланировано проведение научных, научно-технических и научно-методических мероприятий в области применения биологически активных веществ. Также будут проводиться биоскрининговые и доклинические исследования биологически активных веществ, перспективных эфиромасличных и лекарственных растений", – сказано в сообщении.Как уточнили в пресс-службе, специалисты сада уже 200 лет занимаются изучением потенциала растений для улучшения качества жизни человека и продления долголетия. По словам заведующей отделом технических культур и биологически активных веществ, главного научного сотрудника лаборатории ароматических и лекарственных растений Оксаны Шевчук, уникальная коллекция лекарственных растений сада насчитывает более 500 таксонов, а многолетний опыт позволяет создать сорта с повышенным содержанием биологически активных веществ.Такие препараты будут опробованы на практике в отделениях Ялтинского центра ФМБА. Кроме того, в НБС будут создавать фиточаи для продления долголетия, ароматерапевтические средства для лечения заболеваний верхних дыхательных путей, а также участвовать в создании программ по реабилитации участников СВО.Ученые Крымского федерального университета ранее разработали фитопрепарат из листьев маслины, способный убивать раковые клетки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лекарственные травы в Крыму: где растут и от чего помогаютОливковые рощи в Крыму – ученые дали прогнозыРеабилитация и бальнеология: как используются крымские эфирные масла
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крым, никитский ботанический сад, федеральное медико-биологическое агентство (фмба), общество, реабилитация, здоровье, наука в крыму: открытия и изобретения, новости крыма
Никитский ботсад и ФМБА создают новые программы для реабилитации бойцов СВО

Никитский ботсад и центр ФМБА в Ялте создают программы для реабилитации участников СВО

20:39 27.07.2026
 
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Реабилитация военнослужащих в госпитале - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Никитский ботанический сад и Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА России подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает разработку программ для реабилитации участников СВО. Об этом сообщили в пресс-службе сада.
"В рамках совместной работы запланировано проведение научных, научно-технических и научно-методических мероприятий в области применения биологически активных веществ. Также будут проводиться биоскрининговые и доклинические исследования биологически активных веществ, перспективных эфиромасличных и лекарственных растений", – сказано в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, специалисты сада уже 200 лет занимаются изучением потенциала растений для улучшения качества жизни человека и продления долголетия. По словам заведующей отделом технических культур и биологически активных веществ, главного научного сотрудника лаборатории ароматических и лекарственных растений Оксаны Шевчук, уникальная коллекция лекарственных растений сада насчитывает более 500 таксонов, а многолетний опыт позволяет создать сорта с повышенным содержанием биологически активных веществ.
"Сейчас есть проблема антибиотикорезистентности, когда микроорганизмы становятся устойчивы к антибиотикам. Химические препараты в основном однокомпонентные, а растительные экстракты — многокомпонентные. И к такому многокомпонентному составу сложно выработать резистентность. Именно на это специалисты Никитского ботанического сада делали ставку в разработке новых антисептиков", – цитирует пресс-служба Шевчук.
Такие препараты будут опробованы на практике в отделениях Ялтинского центра ФМБА. Кроме того, в НБС будут создавать фиточаи для продления долголетия, ароматерапевтические средства для лечения заболеваний верхних дыхательных путей, а также участвовать в создании программ по реабилитации участников СВО.
"Мы строим протезно-реабилитационный центр, который будет обеспечивать высокотехнологичное протезирование и комплексную реабилитацию участников СВО. И мы сегодня договорились о том, что Никитский ботанический сад выступит нашим партнером. Мы будем выполнять не только медицинскую реабилитацию, но и психологическую, социальную, помощь в юридических вопросах, участие в культурных мероприятиях", - пояснила руководитель ЯММЦ ФМБА России Ольга Еремина.
Ученые Крымского федерального университета ранее разработали фитопрепарат из листьев маслины, способный убивать раковые клетки.
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