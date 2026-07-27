https://crimea.ria.ru/20260727/narod-rossii-nikomu-i-nikogda-ne-udastsya-slomit--putin-1158019299.html

Народ России никому и никогда не удастся сломить – Путин

Народ России никому и никогда не удастся сломить – Путин - РИА Новости Крым, 27.07.2026

Народ России никому и никогда не удастся сломить – Путин

Запад сделал ставку на террористические методы борьбы с нашей страной, но российский народ никому и никогда не удастся сломить. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 27.07.2026

2026-07-27T14:24

2026-07-27T14:24

2026-07-27T14:24

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июл – РИА Новости Крым. Запад сделал ставку на террористические методы борьбы с нашей страной, но российский народ никому и никогда не удастся сломить. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы 8-го созыва.Как отметил Путин, желая пошатнуть российское государство, спровоцировать общественный раскол в нашей стране, западные страны попытались задушить нашу экономику, финансовую систему, банковскую сферу, подорвать потенциал науки, промышленности, образования.Путин отметил, что политическая система и институты власти РФ формируются на суверенных началах, в полном соответствии с Конституцией страны."И мы готовы к защите страны, способны вместе с обществом дать решительный отпор любым враждебным шагам", - подчеркнул российский лидер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, новости сво, россия, государственная дума рф