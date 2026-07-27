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Народ России никому и никогда не удастся сломить – Путин
Народ России никому и никогда не удастся сломить – Путин - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Народ России никому и никогда не удастся сломить – Путин
Запад сделал ставку на террористические методы борьбы с нашей страной, но российский народ никому и никогда не удастся сломить. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T14:24
2026-07-27T14:24
2026-07-27T14:24
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июл – РИА Новости Крым. Запад сделал ставку на террористические методы борьбы с нашей страной, но российский народ никому и никогда не удастся сломить. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы 8-го созыва.Как отметил Путин, желая пошатнуть российское государство, спровоцировать общественный раскол в нашей стране, западные страны попытались задушить нашу экономику, финансовую систему, банковскую сферу, подорвать потенциал науки, промышленности, образования.Путин отметил, что политическая система и институты власти РФ формируются на суверенных началах, в полном соответствии с Конституцией страны."И мы готовы к защите страны, способны вместе с обществом дать решительный отпор любым враждебным шагам", - подчеркнул российский лидер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), новости, новости сво, россия, государственная дума рф
Народ России никому и никогда не удастся сломить – Путин
Власть и общество РФ готовы дать отпор любым враждебным шагам – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ 27 июл – РИА Новости Крым. Запад сделал ставку на террористические методы борьбы с нашей страной, но российский народ никому и никогда не удастся сломить. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы 8-го созыва.
Как отметил Путин, желая пошатнуть российское государство, спровоцировать общественный раскол в нашей стране, западные страны попытались задушить нашу экономику, финансовую систему, банковскую сферу, подорвать потенциал науки, промышленности, образования.
"Не в силах победить Россию на поле боя, (страны Запада – ред.) делают ставку на откровенно террористические методы ведения борьбы с нашим народом. Но народ России никому и никогда не сломить. Этого не было никогда и никогда не будет", - сказал глава государства.
Путин отметил, что политическая система и институты власти РФ формируются на суверенных началах, в полном соответствии с Конституцией страны.
"И мы готовы к защите страны, способны вместе с обществом дать решительный отпор любым враждебным шагам", - подчеркнул российский лидер.
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