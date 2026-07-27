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Над Севастополем работает ПВО – сбито три беспилотника - РИА Новости Крым, 27.07.2026
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Над Севастополем работает ПВО – сбито три беспилотника
Над Севастополем работает ПВО – сбито три беспилотника - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Над Севастополем работает ПВО – сбито три беспилотника
В двух районах Севастополя военные уничтожили три вражеских беспилотника. В городе работает ПВО и мобильные огневые группы, предупредил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T19:31
2026-07-27T19:42
севастополь
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пво
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В двух районах Севастополя военные уничтожили три вражеских беспилотника. В городе работает ПВО и мобильные огневые группы, предупредил губернатор Михаил Развожаев.Воздушная тревога в городе была объявлена в 18:45. Губернатор уточнил, что, предварительно, никто из людей не пострадал. Он призвал горожан не пренебрегать мерами безопасности."Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах. Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия", - добавил он.Ранее в понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в городе за прошедшие сутки уничтожено 29 вражеских БПЛА.Почти 300 беспилотников сбили силы ПВО России над Крымом и другими регионами страны в ночь на понедельник, сообщали в Минобороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, атаки всу на крым, михаил развожаев, пво, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, новости сво, происшествия, новости севастополя, новости крыма, срочные новости крыма, крым
Над Севастополем работает ПВО – сбито три беспилотника

Над Севастополем сбили три украинских беспилотника над Балаклавой и Ленинским районом

19:31 27.07.2026 (обновлено: 19:42 27.07.2026)
 
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В двух районах Севастополя военные уничтожили три вражеских беспилотника. В городе работает ПВО и мобильные огневые группы, предупредил губернатор Михаил Развожаев.
Воздушная тревога в городе была объявлена в 18:45.

"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито три БПЛА в Балаклавском и Ленинском районах", - написал он в МАКС.

Губернатор уточнил, что, предварительно, никто из людей не пострадал. Он призвал горожан не пренебрегать мерами безопасности.
"Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах. Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия", - добавил он.
Ранее в понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в городе за прошедшие сутки уничтожено 29 вражеских БПЛА.
Почти 300 беспилотников сбили силы ПВО России над Крымом и другими регионами страны в ночь на понедельник, сообщали в Минобороны.
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