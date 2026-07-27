https://crimea.ria.ru/20260727/nad-sevastopolem-rabotaet-pvo---sbito-tri-bespilotnika-1158029248.html

Над Севастополем работает ПВО – сбито три беспилотника

Над Севастополем работает ПВО – сбито три беспилотника - РИА Новости Крым, 27.07.2026

Над Севастополем работает ПВО – сбито три беспилотника

В двух районах Севастополя военные уничтожили три вражеских беспилотника. В городе работает ПВО и мобильные огневые группы, предупредил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 27.07.2026

2026-07-27T19:31

2026-07-27T19:31

2026-07-27T19:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В двух районах Севастополя военные уничтожили три вражеских беспилотника. В городе работает ПВО и мобильные огневые группы, предупредил губернатор Михаил Развожаев.Воздушная тревога в городе была объявлена в 18:45. Губернатор уточнил, что, предварительно, никто из людей не пострадал. Он призвал горожан не пренебрегать мерами безопасности."Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах. Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия", - добавил он.Ранее в понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в городе за прошедшие сутки уничтожено 29 вражеских БПЛА.Почти 300 беспилотников сбили силы ПВО России над Крымом и другими регионами страны в ночь на понедельник, сообщали в Минобороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260727/vsu-atakovali-kerch-raneny-10-chelovek-1158026422.html

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2026

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