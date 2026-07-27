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Мошенники начали похищать аккаунты Telegram - РИА Новости Крым, 27.07.2026
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Мошенники начали похищать аккаунты Telegram
Мошенники начали похищать аккаунты Telegram - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Мошенники начали похищать аккаунты Telegram
Злоумышленники стали использовать вредоносную программу "Обновление телеметрии Windows" для хищения аккаунтов в Telegram без пароля и смс. Об этом предупредили... РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T21:54
2026-07-27T21:54
мошенничество
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
telegram
кибербезопасность
киберпреступность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Злоумышленники стали использовать вредоносную программу "Обновление телеметрии Windows" для хищения аккаунтов в Telegram без пароля и смс. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.По информации экспертов "Лаборатории Касперского", после запуска на компьютере программа похищает данные сессии Telegram для Windows, что позволяет преступникам получить доступ к учетной записи без ввода пароля и кодов подтверждения. Подобный файл может попасть на устройство при загрузке программы из непроверенного источника.Ранее правоохранители выявили в сети поддельный "антивирус от киберполиции", предлагая который злоумышленники упоминают МВД России и обещают защиту устройств, в том числе функции проверки сайтов и выявления мошенничества.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мошенники предлагают бензин и генераторы "по дешевке" – что нужно знать Ребенок и телефон: как контролировать и сохранять довериеИнтерес ребенка к банковским картам является тревожным сигналом – МВД
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мошенничество, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), telegram, кибербезопасность, киберпреступность
Мошенники начали похищать аккаунты Telegram

В МВД предупредили о краже аккаунтов в Telegram

21:54 27.07.2026
 
© РИА Новости . Kirill Kallinikov / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране монитора
Мессенджер Telegram на экране монитора - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости . Kirill Kallinikov
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Злоумышленники стали использовать вредоносную программу "Обновление телеметрии Windows" для хищения аккаунтов в Telegram без пароля и смс. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
По информации экспертов "Лаборатории Касперского", после запуска на компьютере программа похищает данные сессии Telegram для Windows, что позволяет преступникам получить доступ к учетной записи без ввода пароля и кодов подтверждения. Подобный файл может попасть на устройство при загрузке программы из непроверенного источника.
"Рекомендуется загружать программы с проверенных ресурсов, не открывать подозрительные вложения и ссылки в электронной почте и мессенджерах, обновлять операционную систему и приложения, а также запускать антивирус, периодически проверять список активных сеансов в Telegram и завершать неизвестные подключения", - предупредили в МВД.
Ранее правоохранители выявили в сети поддельный "антивирус от киберполиции", предлагая который злоумышленники упоминают МВД России и обещают защиту устройств, в том числе функции проверки сайтов и выявления мошенничества.
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МошенничествоМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)TelegramКибербезопасностьКиберпреступность
 
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