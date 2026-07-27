https://crimea.ria.ru/20260727/moshenniki-nachali-pokhischat-akkaunty-telegram-1158016749.html

Мошенники начали похищать аккаунты Telegram

Мошенники начали похищать аккаунты Telegram - РИА Новости Крым, 27.07.2026

Мошенники начали похищать аккаунты Telegram

Злоумышленники стали использовать вредоносную программу "Обновление телеметрии Windows" для хищения аккаунтов в Telegram без пароля и смс. Об этом предупредили... РИА Новости Крым, 27.07.2026

2026-07-27T21:54

2026-07-27T21:54

2026-07-27T21:54

мошенничество

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

telegram

кибербезопасность

киберпреступность

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/01/1118787937_0:180:3002:1869_1920x0_80_0_0_4c3e134be2574e71f10185e7758f9fc2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Злоумышленники стали использовать вредоносную программу "Обновление телеметрии Windows" для хищения аккаунтов в Telegram без пароля и смс. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.По информации экспертов "Лаборатории Касперского", после запуска на компьютере программа похищает данные сессии Telegram для Windows, что позволяет преступникам получить доступ к учетной записи без ввода пароля и кодов подтверждения. Подобный файл может попасть на устройство при загрузке программы из непроверенного источника.Ранее правоохранители выявили в сети поддельный "антивирус от киберполиции", предлагая который злоумышленники упоминают МВД России и обещают защиту устройств, в том числе функции проверки сайтов и выявления мошенничества.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мошенники предлагают бензин и генераторы "по дешевке" – что нужно знать Ребенок и телефон: как контролировать и сохранять довериеИнтерес ребенка к банковским картам является тревожным сигналом – МВД

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), telegram, кибербезопасность, киберпреступность