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Крымский проект общества "Знание" получит грант на 1,73 млн - РИА Новости Крым, 27.07.2026
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Крымский проект общества "Знание" получит грант на 1,73 млн
Крымский проект общества "Знание" получит грант на 1,73 млн - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Крымский проект общества "Знание" получит грант на 1,73 млн
Крымский проект получит грант на 1,73 млн рублей по итогам конкурса инициатив родительских сообществ общества "Знание". Об этом сообщили в пресс-службе общества РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T10:03
2026-07-27T10:03
российское общество "знание"
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общество
патриотическое воспитание
школа
семья
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Крымский проект получит грант на 1,73 млн рублей по итогам конкурса инициатив родительских сообществ общества "Знание". Об этом сообщили в пресс-службе общества "Знание". Отмечается, что средства направят на развитие воспитательной среды в школах, детских садах и колледжах, а также создание новых возможностей для детей и укрепление сотрудничества между семьями и педагогами. "Благодаря дополнительному финансированию еще больше инициатив смогут перейти от замысла к реализации, а значит, еще больше российских семей увидят реальные результаты своей совместной работы", — подчеркнул генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль. Лидерами по количеству дополнительно поддержанных проектов стали: Краснодарский край, Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Санкт-Петербург, Чувашская Республика, Кемеровская область. Проекты, которые получат финансирование, направлены на патриотическое, физическое, трудовое, научное и духовно-нравственное воспитание. "Знание" — крупнейшая в стране современная просветительская организация, которая ежегодно проводит сотни мероприятий для молодежи по всей России: организует тысячи выступлений выдающихся людей из сфер культуры, искусства, науки, истории, проводит научные соревнования, конкурсы, викторины, снимает фильмы и помогает лекторам в нашей стране быть услышанными и найти свою аудиторию. С момента перезагрузки сообщество лекторов Общества "Знание" объединило 32 тысячи человек. Они провели свыше 282 тысяч лекций в 89 регионах РФ. Создано 8100 часов просветительского контента по самым разным темам: наука, технологии, космос, культура и искусство, история, медицина, спорт и другие. Онлайн-трансляции с просветительских мероприятий "Знания", а также просветительский видеоконтент собрали свыше 5 млрд просмотров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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353
60
российское общество "знание", крым, общество, патриотическое воспитание, школа, семья
Крымский проект общества "Знание" получит грант на 1,73 млн

Крымский проект общества "Знание" получит грантовую поддержку в размере 1,73 млн

10:03 27.07.2026
 
© BIRYUKOV KONSTANTINКрымский проект общества "Знание" получит грант на 1,73 млн
Крымский проект общества Знание получит грант на 1,73 млн
© BIRYUKOV KONSTANTIN
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Крымский проект получит грант на 1,73 млн рублей по итогам конкурса инициатив родительских сообществ общества "Знание". Об этом сообщили в пресс-службе общества "Знание".
"Еще 392 проекта родительских сообществ из 66 регионов России получат грантовую поддержку на общую сумму более 400,5 млн рублей. В их числе — проект из Республики Крым, который получит 1,73 млн рублей на реализацию инициативы", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что средства направят на развитие воспитательной среды в школах, детских садах и колледжах, а также создание новых возможностей для детей и укрепление сотрудничества между семьями и педагогами.
"Благодаря дополнительному финансированию еще больше инициатив смогут перейти от замысла к реализации, а значит, еще больше российских семей увидят реальные результаты своей совместной работы", — подчеркнул генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.
Лидерами по количеству дополнительно поддержанных проектов стали: Краснодарский край, Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Санкт-Петербург, Чувашская Республика, Кемеровская область.
Проекты, которые получат финансирование, направлены на патриотическое, физическое, трудовое, научное и духовно-нравственное воспитание.
"Знание" — крупнейшая в стране современная просветительская организация, которая ежегодно проводит сотни мероприятий для молодежи по всей России: организует тысячи выступлений выдающихся людей из сфер культуры, искусства, науки, истории, проводит научные соревнования, конкурсы, викторины, снимает фильмы и помогает лекторам в нашей стране быть услышанными и найти свою аудиторию. С момента перезагрузки сообщество лекторов Общества "Знание" объединило 32 тысячи человек. Они провели свыше 282 тысяч лекций в 89 регионах РФ. Создано 8100 часов просветительского контента по самым разным темам: наука, технологии, космос, культура и искусство, история, медицина, спорт и другие. Онлайн-трансляции с просветительских мероприятий "Знания", а также просветительский видеоконтент собрали свыше 5 млрд просмотров.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
 
Российское общество "Знание"КрымОбществоПатриотическое воспитаниеШколасемья
 
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