https://crimea.ria.ru/20260727/krymskiy-most-zakryt-1157999944.html
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Крымский мост закрыт
Временно остановлено движение транспорта по Крымскому мосту. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к транспортному переходу. РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T05:58
2026-07-27T05:58
2026-07-27T05:58
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155353113_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_3bd5d00d9d1d198ba9ac0aa1b8a09199.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Временно остановлено движение транспорта по Крымскому мосту. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к транспортному переходу.Водителей и пассажиров, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155353113_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_a95eeb2a8b3873c904e50682af68a1f1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт