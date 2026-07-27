https://crimea.ria.ru/20260727/krymskiy-most-posle-otkrytiya--skolko-zhdat-ocheredi-na-proezd-1158022013.html

Крымский мост после открытия – сколько ждать очереди на проезд

Крымский мост после открытия – сколько ждать очереди на проезд - РИА Новости Крым, 27.07.2026

Крымский мост после открытия – сколько ждать очереди на проезд

Крымский мост сейчас открыт и работает в штатном режиме, 550 автомобилей ожидают своей очереди на проезд. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на... РИА Новости Крым, 27.07.2026

2026-07-27T15:17

2026-07-27T15:17

2026-07-27T15:17

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крым

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очереди на крымском мосту

логистика

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас открыт и работает в штатном режиме, 550 автомобилей ожидают своей очереди на проезд. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к транспортному переходу.На выезде из Крыма в очереди стоят 330 автомобилей. Ждать очереди на проезд по транспортному переходу также придется около часа.Около 05:25 в понедельник движение транспорта по Крымскому мосту было приостановлено. Спустя час проезд машин по транспортному переходу возобновили. Во второй раз движение перекрыли в 13.55, ограничение действовало чуть более получаса.С 20 января на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти хотят уменьшить время досмотра на Крымском мостуЧасть Азовского транспортного кольца в ДНР введут в эксплуатацию в 2026-мКак в Крыму экономить бензин в поездках

крым

крымский мост

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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