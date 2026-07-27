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Крымский мост после открытия – сколько ждать очереди на проезд - РИА Новости Крым, 27.07.2026
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Крымский мост после открытия – сколько ждать очереди на проезд
Крымский мост после открытия – сколько ждать очереди на проезд - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Крымский мост после открытия – сколько ждать очереди на проезд
Крымский мост сейчас открыт и работает в штатном режиме, 550 автомобилей ожидают своей очереди на проезд. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на... РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T15:17
2026-07-27T15:17
ситуация на дорогах крыма
новости крыма
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очереди на крымском мосту
логистика
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас открыт и работает в штатном режиме, 550 автомобилей ожидают своей очереди на проезд. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к транспортному переходу.На выезде из Крыма в очереди стоят 330 автомобилей. Ждать очереди на проезд по транспортному переходу также придется около часа.Около 05:25 в понедельник движение транспорта по Крымскому мосту было приостановлено. Спустя час проезд машин по транспортному переходу возобновили. Во второй раз движение перекрыли в 13.55, ограничение действовало чуть более получаса.С 20 января на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти хотят уменьшить время досмотра на Крымском мостуЧасть Азовского транспортного кольца в ДНР введут в эксплуатацию в 2026-мКак в Крыму экономить бензин в поездках
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, логистика, транспорт
Крымский мост после открытия – сколько ждать очереди на проезд

После открытия Крымского моста очереди на проезд ждут 550 машин

15:17 27.07.2026
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас открыт и работает в штатном режиме, 550 автомобилей ожидают своей очереди на проезд. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к транспортному переходу.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 200 транспортных средств. Время ожидания около часа", – сказано в сообщении по состоянию на 15 часов.

На выезде из Крыма в очереди стоят 330 автомобилей. Ждать очереди на проезд по транспортному переходу также придется около часа.
Около 05:25 в понедельник движение транспорта по Крымскому мосту было приостановлено. Спустя час проезд машин по транспортному переходу возобновили. Во второй раз движение перекрыли в 13.55, ограничение действовало чуть более получаса.
С 20 января на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.
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