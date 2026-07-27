https://crimea.ria.ru/20260727/krymskiy-most-otkryt-1158003066.html
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Крымский мост открыт
Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T14:30
2026-07-27T14:30
2026-07-27T14:32
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
логистика
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155353178_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_a3bcfb1236f235cbdaa4a095469e2426.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к мосту.Мост периодически перекрывают из соображений безопасности, так как это стратегический объект.Около 05:25 в понедельник движение транспорта по Крымскому мосту было приостановлено. Спустя более часа проезд машин по транспортному переходу возобновили. Во второй раз движение перекрыли в 13.55, ограничение действовало чуть более получаса.С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155353178_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_b06e28d31e0fe1ddb50f11fef59665ce.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым