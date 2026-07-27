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Крымский мост - ситуация после возобновления движения
Крымский мост - ситуация после возобновления движения - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Крымский мост - ситуация после возобновления движения
На Крымском мосту после открытия движения выросла очередь со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T07:09
2026-07-27T07:09
2026-07-27T07:09
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
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СИМЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. На Крымском мосту после открытия движения выросла очередь со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.При этом со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Мост перекрыли в 5.26 в понедельник. Это делается из соображений безопасности. Движение восстановили в 6.45.С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, новости крыма
Крымский мост - ситуация после возобновления движения
На Крымском мосту в очереди со стороны Кубани стоят 200 авто