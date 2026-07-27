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Какой сегодня праздник: 27 июля

Какой сегодня праздник: 27 июля - РИА Новости Крым, 27.07.2026

Какой сегодня праздник: 27 июля

Сегодня в России отмечают День работника МФЦ, во всем мире – День ходьбы на ходулях. Еще в этот день изобрели гамбургер и родились советский разведчик Николай... РИА Новости Крым, 27.07.2026

2026-07-27T00:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Сегодня в России отмечают День работника МФЦ, во всем мире – День ходьбы на ходулях. Еще в этот день изобрели гамбургер и родились советский разведчик Николай Кузнецов и актер Николай Черкасов.Что празднуют в мире27 июля в России отмечают День работников Многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. Именно в этот день в 2018 году в нашей стране начал действовать Федеральный закон "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". Кстати, федеральный стандарт ожидания в очереди в МФЦ – 15 минут.Еще в это день можно отметить День пяти случайных встреч, День прогулки с домашними растениями, День благодарности волынке и День ходьбы на ходулях. Именины у Степана, Онисима, Петра, Николая, Ивана.Знаменательные событияВ 1900 году в этот день в городе Нью-Хейвен американец Луи Лессинг, владелец закусочной на колесах, придумал и приготовил первый в мире гамбургер. Тогда бутерброд выглядел как два кусочка тоста с котлетой посередине.В 1921 году канадские врачи Фредерик Бантинг и Чарльз Бест впервые выделили во время своих опытов белок, способный снижать уровень сахара в крови у подопытных собак. Полученное вещество сначала назвали айлетин, но впоследствии он был переименован в инсулин. Мало кто знает, что в своих опытах канадцы использовали теоретические наработки русского ученого-медика Леонида Соболева, но официально на него не сослались.В 1940 году на экранах в США впервые появился мультяшный герой – кролик Багз Банни. Благодаря своей популярности он стал эмблемой кинокомпании Warner Brothers, на студии которой и был создан.В 1965 году американский президент Линдон Джонсон подписал закон, который впервые требовал от изготовителей сигарет печатать на пачках предупреждение о смертельном вреде курения для здоровья.В 1994 году парламент Индии законодательно запретил своим гражданам делать тесты, определяющие пол будущего ребенка. Это было связано с большим количеством абортов в тех случаях, когда родители узнавали, что у них будет не мальчик, а девочка.Кто родилсяВ 1768 году родилась Шарлотта Корде – французская дворянка, которая в июле 1793 года заколола французского революционера Жана Поля Марата в его собственной ванной.В 1853 году на свет появился русский писатель, журналист и общественный деятель Владимир Короленко. Он был связан с революционным движением, за что неоднократно отправлялся в ссылку. По мотивам его произведений, рассказов и повестей, были сняты фильмы "Долгий путь", "Слепой музыкант" и "Среди серых камней".В 1903 году родился советский актер театра и кино Николай Черкасов. Лауреат пяти Сталинских премий, кавалер двух орденов Ленина, он известен по ролям Жака Паганеля в фильме "Дети капитана Гранта", Билли Бонса в "Острове сокровищ", князя Александра Невского в одноименном фильме 1938 года.В 1911 году родился советский разведчик Николай Кузнецов. С 1942 года вел разведдеятельность под немецким именем Пауль Зиберт. В ходе войны ликвидировал 11 генералов и высокопоставленных чиновников вермахта. Погиб в марте 1944 -го недалеко от Львова, нарвавшись на группу солдат УПА*. С 1990-х годов сторонники УПА* тщательно уничтожают память о разведчике на территории Украины.Также в этот день родились советская и российская актриса Анастасия Вознесенская, артист балета, народный артист СССР Марис Лиепа, основатель группы "Сектор газа" Юрий Клинских, датский актер Николай Костер-Вальдау, прославившийся ролью Джейме Ланнистера в "Игре Престолов".* запрещенная в РФ экстремистская организацияСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, общество, новости, история, в мире, россия, кино, здоровье, сша, мфц