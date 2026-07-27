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Как в Крыму застраховать жилье от военных рисков

Как в Крыму застраховать жилье от военных рисков - РИА Новости Крым, 27.07.2026

Как в Крыму застраховать жилье от военных рисков

Крупные страховые компании РФ предлагают россиянам, в том числе жителям Крыма, застраховать свое имущество от попаданий дронов или их обломков. Воспользоваться... РИА Новости Крым, 27.07.2026

2026-07-27T20:01

2026-07-27T20:01

2026-07-27T20:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым, Марина Ананьева. Крупные страховые компании РФ предлагают россиянам, в том числе жителям Крыма, застраховать свое имущество от попаданий дронов или их обломков. Воспользоваться таким пакетом можно в любом регионе страны, однако некоторые страховщики начали прекращать предоставление подобных услуг в ряде областей. Об этом в беседе с РИА Новости Крым рассказал страховой агент Дмитрий.Страховщики и ранее покрывали подобные риски в случае оформления доппакета или форс-мажорных ситуаций, однако несколько лет назад такой запрос среди клиентов ряда регионов страны начал расти. По словам специалиста, по желанию клиента в договоре отдельно прописываются военные риски. В большинстве случаев они значатся как теракт по ст.205 УК РФ, в некоторых документах даже отдельно указываются инциденты с беспилотниками, обломками БПЛА, воздействием ударной волны и так далее.Страховка выплачивается только после подтверждения компетентными органами прописанного случая. Каждый из них уникален и, соответственно, выплаты разные. Стоимость допстраховки в среднем 10-15% от общего пакета.По информации страховщика, страхуют по доприскам или подобным форс-мажорам только федеральные компании, такие как "АльфаСтрахование", СОГАС, "Ренессанс" и Росгосстрах. Пока массовых случаев страхования от военных рисков на Юге России не фиксируется, отметил он. При этом, среди федеральных компаний уже есть те, которые убрали этот пункт из прайсов.Страховой агент объясняет: когда случаев повреждения имущества от боевых действий становится много, к примеру, как в Белгородской или Курской областях, компании перестают предоставлять допсоглашения.Страховой агент одной из федеральных компаний Светлана отмечает, что в Крыму граждан, прибегающих к страхованию движимого и недвижимого имущества на случай военных рисков, за последние несколько месяцев стало больше. Однако массового запроса нет.Если происходит подобный страховой случай с недвижимостью или авто, сообщить об этом страховой компании необходимо в течение трех суток. Все документы будут оформляться уже после соответствующих заключений госорганов.Ранее сообщалось, что жители Крыма получат выплаты за поврежденное и утраченное в период действия в регионе режима ЧС жилье. На эти цели выделили более 53 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение принял Совет министров Крыма.Власти Севастополя выделили 30 миллионов рублей на выплаты горожанам, имущество которых пострадало от атак ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Электронные кошельки россиян включили в систему страхования вкладовКрымчанам планируют выплатить компенсации за поврежденное при атаках ВСУ жилье в течение 3 днейРезкое снижение ключевой ставки – подешевеют ли кредиты в этом случае

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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