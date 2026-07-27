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Как в Крыму застраховать жилье от военных рисков
Как в Крыму застраховать жилье от военных рисков - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Как в Крыму застраховать жилье от военных рисков
Крупные страховые компании РФ предлагают россиянам, в том числе жителям Крыма, застраховать свое имущество от попаданий дронов или их обломков. Воспользоваться... РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T20:01
2026-07-27T20:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым, Марина Ананьева. Крупные страховые компании РФ предлагают россиянам, в том числе жителям Крыма, застраховать свое имущество от попаданий дронов или их обломков. Воспользоваться таким пакетом можно в любом регионе страны, однако некоторые страховщики начали прекращать предоставление подобных услуг в ряде областей. Об этом в беседе с РИА Новости Крым рассказал страховой агент Дмитрий.Страховщики и ранее покрывали подобные риски в случае оформления доппакета или форс-мажорных ситуаций, однако несколько лет назад такой запрос среди клиентов ряда регионов страны начал расти. По словам специалиста, по желанию клиента в договоре отдельно прописываются военные риски. В большинстве случаев они значатся как теракт по ст.205 УК РФ, в некоторых документах даже отдельно указываются инциденты с беспилотниками, обломками БПЛА, воздействием ударной волны и так далее.Страховка выплачивается только после подтверждения компетентными органами прописанного случая. Каждый из них уникален и, соответственно, выплаты разные. Стоимость допстраховки в среднем 10-15% от общего пакета.По информации страховщика, страхуют по доприскам или подобным форс-мажорам только федеральные компании, такие как "АльфаСтрахование", СОГАС, "Ренессанс" и Росгосстрах. Пока массовых случаев страхования от военных рисков на Юге России не фиксируется, отметил он. При этом, среди федеральных компаний уже есть те, которые убрали этот пункт из прайсов.Страховой агент объясняет: когда случаев повреждения имущества от боевых действий становится много, к примеру, как в Белгородской или Курской областях, компании перестают предоставлять допсоглашения.Страховой агент одной из федеральных компаний Светлана отмечает, что в Крыму граждан, прибегающих к страхованию движимого и недвижимого имущества на случай военных рисков, за последние несколько месяцев стало больше. Однако массового запроса нет.Если происходит подобный страховой случай с недвижимостью или авто, сообщить об этом страховой компании необходимо в течение трех суток. Все документы будут оформляться уже после соответствующих заключений госорганов.Ранее сообщалось, что жители Крыма получат выплаты за поврежденное и утраченное в период действия в регионе режима ЧС жилье. На эти цели выделили более 53 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение принял Совет министров Крыма.Власти Севастополя выделили 30 миллионов рублей на выплаты горожанам, имущество которых пострадало от атак ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Электронные кошельки россиян включили в систему страхования вкладовКрымчанам планируют выплатить компенсации за поврежденное при атаках ВСУ жилье в течение 3 днейРезкое снижение ключевой ставки – подешевеют ли кредиты в этом случае
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Как в Крыму застраховать жилье от военных рисков
В Крыму федеральные компании предлагают людям страховать жилье на случай военных рисков
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым, Марина Ананьева.
Крупные страховые компании РФ предлагают россиянам, в том числе жителям Крыма, застраховать свое имущество от попаданий дронов или их обломков. Воспользоваться таким пакетом можно в любом регионе страны, однако некоторые страховщики начали прекращать предоставление подобных услуг в ряде областей. Об этом в беседе с РИА Новости Крым
рассказал страховой агент Дмитрий.
Страховщики и ранее покрывали подобные риски в случае оформления доппакета или форс-мажорных ситуаций, однако несколько лет назад такой запрос среди клиентов ряда регионов страны начал расти.
По словам специалиста, по желанию клиента в договоре отдельно прописываются военные риски. В большинстве случаев они значатся как теракт по ст.205 УК РФ, в некоторых документах даже отдельно указываются инциденты с беспилотниками, обломками БПЛА, воздействием ударной волны и так далее.
Страховка выплачивается только после подтверждения компетентными органами прописанного случая. Каждый из них уникален и, соответственно, выплаты разные. Стоимость допстраховки в среднем 10-15% от общего пакета.
"В зависимости от стоимости объекта и желания клиента. В среднем застраховать однокомнатную квартиру от воздействия обломков БПЛА обойдется в 6–12 тысяч рублей в год. С учетом минимума страховая компенсирует ремонт на 500 тысяч рублей. Если клиент захочет застраховать жилье на сумму 10-12 тысяч, выплата составит около 1 млн рублей", - уточнил собеседник.
По информации страховщика, страхуют по доприскам или подобным форс-мажорам только федеральные компании, такие как "АльфаСтрахование", СОГАС, "Ренессанс" и Росгосстрах. Пока массовых случаев страхования от военных рисков на Юге России не фиксируется, отметил он. При этом, среди федеральных компаний уже есть те, которые убрали этот пункт из прайсов.
Страховой агент объясняет: когда случаев повреждения имущества от боевых действий становится много, к примеру, как в Белгородской или Курской областях, компании перестают предоставлять допсоглашения.
"Тарифы не поднимают, а просто перестают оказывать подобные услуги", - рассказал Дмитрий.
Страховой агент одной из федеральных компаний Светлана отмечает, что в Крыму граждан, прибегающих к страхованию движимого и недвижимого имущества на случай военных рисков, за последние несколько месяцев стало больше. Однако массового запроса нет.
"Сейчас запрос идет больше на страхование авто. Такой полис называется Мини-каско – он позволяет владельцу самостоятельно настраивать условия защиты. Пакет оформляется вместе с полисом ОСАГО. На сегодняшний день наша компания покрыла четыре таких случая в Крыму", - сообщила Светлана.
Если происходит подобный страховой случай с недвижимостью или авто, сообщить об этом страховой компании необходимо в течение трех суток. Все документы будут оформляться уже после соответствующих заключений госорганов.
Прайс военных рисков для жилья охватывает практически все случаи повреждения. В допсоглашение можно включить ремонт, в частности, напольное покрытие, обои, потолки, мебель, окна, двери и сантехнику. Можно застраховать имущество полностью. При этом стоимость страховых выплат в любом случае не может превышать цены застрахованного имущества, подчеркнула страховой агент.
Ранее сообщалось, что жители Крыма получат выплаты
за поврежденное и утраченное в период действия в регионе режима ЧС жилье. На эти цели выделили более 53 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение принял Совет министров Крыма.
Власти Севастополя выделили
30 миллионов рублей на выплаты горожанам, имущество которых пострадало от атак ВСУ.
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