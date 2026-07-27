https://crimea.ria.ru/20260727/kak-rabotaet-transport-v-sevastopole-27-iyulya-1158003752.html

Как работает транспорт в Севастополе 27 июля

Как работает транспорт в Севастополе 27 июля - РИА Новости Крым, 27.07.2026

Как работает транспорт в Севастополе 27 июля

В Севастополе из-за ограничения электроснабжения троллейбусы временно не ходят. Об этом сообщили в городском департамента транспорта. РИА Новости Крым, 27.07.2026

2026-07-27T07:44

2026-07-27T07:44

2026-07-27T07:55

транспорт

севастополь

новости севастополя

отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе из-за ограничения электроснабжения троллейбусы временно не ходят. Об этом сообщили в городском департамента транспорта.Также временно не ходят автобусы № 33, 72. Автобусы №92 курсируют между 5-м километром Балаклавского шоссе и площадью Нахимова вместо троллейбусов № 12. По троллейбусным маршрутам №№ 5, 7, 7А временно ходят автобусы большого класса. Автобусы других маршрутов следуют с увеличенным интервалом.Движение морского транспорта было приостановлено около 05:30. По данным на 06:00, рейд открыт, движение возобновлено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Крыма – что произошло на полуострове ночьюВ Крыму меняется график отправления автобусов к поездамВ Севастополе пьяный автомобилист устроил дебош

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

транспорт, севастополь, новости севастополя, отключение электроэнергии в крыму