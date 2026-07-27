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Как работает транспорт в Севастополе 27 июля
Как работает транспорт в Севастополе 27 июля - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Как работает транспорт в Севастополе 27 июля
В Севастополе из-за ограничения электроснабжения троллейбусы временно не ходят. Об этом сообщили в городском департамента транспорта. РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T07:44
2026-07-27T07:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе из-за ограничения электроснабжения троллейбусы временно не ходят. Об этом сообщили в городском департамента транспорта.Также временно не ходят автобусы № 33, 72. Автобусы №92 курсируют между 5-м километром Балаклавского шоссе и площадью Нахимова вместо троллейбусов № 12. По троллейбусным маршрутам №№ 5, 7, 7А временно ходят автобусы большого класса. Автобусы других маршрутов следуют с увеличенным интервалом.Движение морского транспорта было приостановлено около 05:30. По данным на 06:00, рейд открыт, движение возобновлено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Крыма – что произошло на полуострове ночьюВ Крыму меняется график отправления автобусов к поездамВ Севастополе пьяный автомобилист устроил дебош
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транспорт, севастополь, новости севастополя, отключение электроэнергии в крыму
Как работает транспорт в Севастополе 27 июля
Утром 27 июля в Севастополе не ходят троллейбусы и изменены маршруты автобусов
07:44 27.07.2026 (обновлено: 07:55 27.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе из-за ограничения электроснабжения троллейбусы временно не ходят. Об этом сообщили в городском департамента транспорта.
"В связи с введенными лимитами подачи мощностей на электрические сети города, троллейбусы временно не осуществляют движение", - говорится в сообщении.
Также временно не ходят автобусы № 33, 72.
Автобусы №92 курсируют между 5-м километром Балаклавского шоссе и площадью Нахимова вместо троллейбусов № 12. По троллейбусным маршрутам №№ 5, 7, 7А временно ходят автобусы большого класса. Автобусы других маршрутов следуют с увеличенным интервалом.
При этом, как сообщили на предприятии "Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова", автовокзал Севастополя работает в штатном режиме. Автобусы междугороднего сообщения прибывают и отправляются в соответствии с расписанием.
Движение морского транспорта было приостановлено около 05:30. По данным на 06:00, рейд открыт, движение возобновлено.
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