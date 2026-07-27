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Игрушечное оружие по ГОСТ: в России утвержден новый стандарт - РИА Новости Крым, 27.07.2026
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Игрушечное оружие по ГОСТ: в России утвержден новый стандарт
Игрушечное оружие по ГОСТ: в России утвержден новый стандарт - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Игрушечное оружие по ГОСТ: в России утвержден новый стандарт
В России с января 2027 года начнет действовать ГОСТ на игрушечное оружие для детей до 14 лет, пишет РИА Новости со ссылкой на документ Росстандарта. РИА Новости Крым, 27.07.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. В России с января 2027 года начнет действовать ГОСТ на игрушечное оружие для детей до 14 лет, пишет РИА Новости со ссылкой на документ Росстандарта.Документ распространяется на пистолетики, рогатки, катапульты, арбалеты, луки для стрельбы, дротики и другие игрушки. К примеру, пистолетики должны быть изготовлены так, чтобы не образовывалось разлетающихся горячих частиц или открытого пламени.Кроме того, игрушечное холодное оружие - ножи, сабли и топоры - не должны иметь острых кромок или концов. Игрушки должны быть изготовлены из мягких материалов, таких как пластик, резина или поролон, форма игрушек должна быть скругленной.Ранее Росстандарт утвердил новые ГОСТы на йогурты, напитки на основе молочной сыворотки, сливочное масло, питьевое молоко и мягкие сыры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:По ГОСТу: можно ли делать детям маникюр в салоне красотыВ России вводят новый ГОСТ на карандашиСтандартное тепло: в России приняли ГОСТ на отопление в многоквартирных домах
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росстандарт, гост, дети, новости, россия
Игрушечное оружие по ГОСТ: в России утвержден новый стандарт

В России с 2027 года начнет действовать ГОСТ на игрушечное оружие

21:00 27.07.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. В России с января 2027 года начнет действовать ГОСТ на игрушечное оружие для детей до 14 лет, пишет РИА Новости со ссылкой на документ Росстандарта.
Документ распространяется на пистолетики, рогатки, катапульты, арбалеты, луки для стрельбы, дротики и другие игрушки. К примеру, пистолетики должны быть изготовлены так, чтобы не образовывалось разлетающихся горячих частиц или открытого пламени.

"Требования к игрушечному оружию с пистонами направлены на то, чтобы исключить риск повреждения глаз от искр, пламени и раскаленных частей при случайном взрыве пистона вне игрушечного оружия или при слишком опасном поведении взрыва при правильном использовании пистонов", - сказано в документе.

Кроме того, игрушечное холодное оружие - ножи, сабли и топоры - не должны иметь острых кромок или концов. Игрушки должны быть изготовлены из мягких материалов, таких как пластик, резина или поролон, форма игрушек должна быть скругленной.
Ранее Росстандарт утвердил новые ГОСТы на йогурты, напитки на основе молочной сыворотки, сливочное масло, питьевое молоко и мягкие сыры.
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