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"Герани" сожгли логистический центр ВСУ в Кривом Роге - РИА Новости Крым, 27.07.2026
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"Герани" сожгли логистический центр ВСУ в Кривом Роге
"Герани" сожгли логистический центр ВСУ в Кривом Роге - РИА Новости Крым, 27.07.2026
"Герани" сожгли логистический центр ВСУ в Кривом Роге
Вооруженные силы РФ ударами беспилотников "Герань" уничтожили логистический центр ВСУ в Кривом Роге Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T13:51
2026-07-27T13:51
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
беспилотные войска
потери всу
министерство обороны рф
кривой рог
днепропетровская область
удары по украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ ударами беспилотников "Герань" уничтожили логистический центр ВСУ в Кривом Роге Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны России.Средства объективного контроля в режиме реального времени зафиксировали интенсивное задымление на цели с последующим возгоранием, добавили в ведомстве.Минобороны РФ ранее сообщило, что в ночь на понедельник в порту Николаева в момент разгрузки были поражены два судна с грузом военного назначения.Накануне ВС РФ разбили контейнерный терминал в Одесской области и еще три судна с грузами для ВСУ. С 18 по 24 июля российские военные нанесли массированный и 18 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования по крупным портам, предприятиям ВПК и логистическим центрам Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупнейшая международная судоходная компания прекращает работу на УкраинеКогда Украина может потерять выход к Черному морю и как это изменит ход СВО – мнениеНа Украине поражены порт и батарея берегового ракетного комплекса "Нептун"
кривой рог
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РИА Новости Крым
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новости сво, беспилотник (бпла, дрон), беспилотные войска, потери всу , министерство обороны рф, кривой рог, днепропетровская область, удары по украине
"Герани" сожгли логистический центр ВСУ в Кривом Роге

Российские военные "Геранями" уничтожили логистический центр ВСУ в Кривом Роге

13:51 27.07.2026
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинский пожарный
Украинский пожарный
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ ударами беспилотников "Герань" уничтожили логистический центр ВСУ в Кривом Роге Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны России.
"Расчетами войск беспилотных систем по логистическому центру противника был нанесен удар с применением реактивных БПЛА "Герань-4 Сикер", - говорится в сообщении.
Средства объективного контроля в режиме реального времени зафиксировали интенсивное задымление на цели с последующим возгоранием, добавили в ведомстве.
Минобороны РФ ранее сообщило, что в ночь на понедельник в порту Николаева в момент разгрузки были поражены два судна с грузом военного назначения.
Накануне ВС РФ разбили контейнерный терминал в Одесской области и еще три судна с грузами для ВСУ. С 18 по 24 июля российские военные нанесли массированный и 18 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования по крупным портам, предприятиям ВПК и логистическим центрам Украины.
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Новости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Беспилотные войскаПотери ВСУМинистерство обороны РФКривой РогДнепропетровская областьУдары по Украине
 
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