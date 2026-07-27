https://crimea.ria.ru/20260727/elektrosnabzhenie-bolshinstva-potrebiteley-v-sevastopole-vosstanovleno-1158006466.html

Электроснабжение большинства потребителей в Севастополе восстановлено

Электроснабжение большинства потребителей в Севастополе восстановлено - РИА Новости Крым, 27.07.2026

Электроснабжение большинства потребителей в Севастополе восстановлено

Электроснабжение большинства потребителей в Севастополе, нарушенное в ночь на понедельник в результате вражеской атаки, восстановлено по временной схеме. Об... РИА Новости Крым, 27.07.2026

2026-07-27T09:45

2026-07-27T09:45

2026-07-27T09:52

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михаил развожаев

отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июл – РИА Новости Крым. Электроснабжение большинства потребителей в Севастополе, нарушенное в ночь на понедельник в результате вражеской атаки, восстановлено по временной схеме. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.О временном ограничении электроснабжения в Севастополе Развожаев сообщил в ночь на понедельник. На объектах ввели особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения. При этом совсем обойтись без ограничений пока невозможно, поскольку дефицит мощности сохраняется в энергосистеме Крыма, уточнил губернатор. Он добавил, что специалисты "Севастопольэнерго" продолжают выполнять необходимые работы и переключения в рамках установленного лимита мощности.\Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:После очередной атаки ВСУ часть Крыма без света - что известно В ряде городов и сел Крыма в понедельник не будет водыГде в Алуште зарядить телефон без света – адреса

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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