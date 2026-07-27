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Электроснабжение большинства потребителей в Севастополе восстановлено
Электроснабжение большинства потребителей в Севастополе восстановлено - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Электроснабжение большинства потребителей в Севастополе восстановлено
Электроснабжение большинства потребителей в Севастополе, нарушенное в ночь на понедельник в результате вражеской атаки, восстановлено по временной схеме. Об... РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T09:45
2026-07-27T09:45
2026-07-27T09:52
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июл – РИА Новости Крым. Электроснабжение большинства потребителей в Севастополе, нарушенное в ночь на понедельник в результате вражеской атаки, восстановлено по временной схеме. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.О временном ограничении электроснабжения в Севастополе Развожаев сообщил в ночь на понедельник. На объектах ввели особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения. При этом совсем обойтись без ограничений пока невозможно, поскольку дефицит мощности сохраняется в энергосистеме Крыма, уточнил губернатор. Он добавил, что специалисты "Севастопольэнерго" продолжают выполнять необходимые работы и переключения в рамках установленного лимита мощности.\Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:После очередной атаки ВСУ часть Крыма без света - что известно В ряде городов и сел Крыма в понедельник не будет водыГде в Алуште зарядить телефон без света – адреса
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севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма, атаки всу на крым, михаил развожаев, отключение электроэнергии в крыму
Электроснабжение большинства потребителей в Севастополе восстановлено
Электроснабжение большинства потребителей в Севастополе восстановлено по временной схеме
09:45 27.07.2026 (обновлено: 09:52 27.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ 27 июл – РИА Новости Крым. Электроснабжение большинства потребителей в Севастополе, нарушенное в ночь на понедельник в результате вражеской атаки, восстановлено по временной схеме. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
О временном ограничении электроснабжения в Севастополе Развожаев сообщил в ночь на понедельник. На объектах ввели особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения.
"Благодаря слаженным действиям оперштаба правительства и энергетиков — электроснабжение большинства потребителей в Севастополе восстановлено по временной схеме. Десятки людей трудились всю эту ночь, чтобы это стало возможным", - написал Развожаев в своем канале в МАКС.
При этом совсем обойтись без ограничений пока невозможно, поскольку дефицит мощности сохраняется в энергосистеме Крыма, уточнил губернатор.
Он добавил, что специалисты "Севастопольэнерго" продолжают выполнять необходимые работы и переключения в рамках установленного лимита мощности.\
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