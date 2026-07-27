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Двое жителей Горловки водрузили на Эльбрусе знак в честь Ангелов Донбасса
Двое жителей Горловки водрузили на Эльбрусе знак в честь Ангелов Донбасса - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Двое жителей Горловки водрузили на Эльбрусе знак в честь Ангелов Донбасса
Двое жителей Горловки водрузили на вершине Эльбруса флаг города и памятный баннер в честь Дня памяти детей, ставших жертвами войны в Донбассе. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T12:46
2026-07-27T12:46
2026-07-27T12:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Двое жителей Горловки водрузили на вершине Эльбруса флаг города и памятный баннер в честь Дня памяти детей, ставших жертвами войны в Донбассе. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько."В преддверии Дня памяти детей, ставших жертвами войны в Донбассе, двое горловчан – Косяченко Сергей – действующий сотрудник МЧС РФ и Гвинепадзе Леван, проявив Донбасский характер, совершили восхождение на Западную вершину Эльбруса в составе организованной группы", – написал Приходько в своем канале в МАКС.По его словам, путь к высоте 5642 метра удалось осуществить благодаря профессионализму инструкторов-проводников и поддержке всей команды, вышедшей на штурм вершины.С 2014 года в результате террористических действий Киева на Донбассе погибли 369 детей, сообщали ранее в понедельник в МИД России.Памятная дата – День памяти детей - жертв войны в Донбассе – была учреждена в 2022 году решением жителей региона и впоследствии взята в календарь официальных дат России. Дата посвящена памяти трагических событий, которые произошли 27 июля 2014 года, когда украинские вооруженные формирования нанесли массированный удар по центру Горловки. Погибли 22 мирных жителя, в том числе четверо несовершеннолетних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сейчас время возмездия: Аксенов об убийстве детей киевскими боевикамиБоевики ВСУ убили троих детей и 32 взрослых мирных россиянина за неделюБоевики убили 10-летнего ребенка и семерых взрослых в ДНР
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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горловка, донецкая народная республика (днр), память, эльбрус, новости
Двое жителей Горловки водрузили на Эльбрусе знак в честь Ангелов Донбасса
Двое жителей Горловки водрузили на Эльбрусе памятный баннер в честь Дня памяти детей
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Двое жителей Горловки водрузили на вершине Эльбруса флаг города и памятный баннер в честь Дня памяти детей, ставших жертвами войны в Донбассе. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
"В преддверии Дня памяти детей, ставших жертвами войны в Донбассе, двое горловчан – Косяченко Сергей – действующий сотрудник МЧС РФ и Гвинепадзе Леван, проявив Донбасский характер, совершили восхождение на Западную вершину Эльбруса в составе организованной группы", – написал Приходько в своем канале в МАКС.
По его словам, путь к высоте 5642 метра удалось осуществить благодаря профессионализму инструкторов-проводников и поддержке всей команды, вышедшей на штурм вершины.
"На вершине был развернут флаг Горловки и памятный баннер, посвященный Дню памяти. Для каждого горловчанина день 27 июля с 2014 года – это незаживающая рана в сердце, и мы не имеем права забывать об Ангелах Донбасса, их трагичной судьбе и неосуществившихся мечтах", – написал мэр.
С 2014 года в результате террористических действий Киева на Донбассе погибли 369 детей
, сообщали ранее в понедельник в МИД России.
Памятная дата – День памяти детей - жертв войны в Донбассе – была учреждена в 2022 году решением жителей региона и впоследствии взята в календарь официальных дат России. Дата посвящена памяти трагических событий, которые произошли 27 июля 2014 года, когда украинские вооруженные формирования нанесли массированный удар по центру Горловки. Погибли 22 мирных жителя, в том числе четверо несовершеннолетних.
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