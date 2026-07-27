https://crimea.ria.ru/20260727/dvoe-zhiteley-gorlovki-vodruzili-na-elbruse-znak-v-chest-angelov-donbassa-1158012806.html

Двое жителей Горловки водрузили на Эльбрусе знак в честь Ангелов Донбасса

Двое жителей Горловки водрузили на Эльбрусе знак в честь Ангелов Донбасса - РИА Новости Крым, 27.07.2026

Двое жителей Горловки водрузили на Эльбрусе знак в честь Ангелов Донбасса

Двое жителей Горловки водрузили на вершине Эльбруса флаг города и памятный баннер в честь Дня памяти детей, ставших жертвами войны в Донбассе. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 27.07.2026

2026-07-27T12:46

2026-07-27T12:46

2026-07-27T12:46

горловка

донецкая народная республика (днр)

память

эльбрус

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Двое жителей Горловки водрузили на вершине Эльбруса флаг города и памятный баннер в честь Дня памяти детей, ставших жертвами войны в Донбассе. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько."В преддверии Дня памяти детей, ставших жертвами войны в Донбассе, двое горловчан – Косяченко Сергей – действующий сотрудник МЧС РФ и Гвинепадзе Леван, проявив Донбасский характер, совершили восхождение на Западную вершину Эльбруса в составе организованной группы", – написал Приходько в своем канале в МАКС.По его словам, путь к высоте 5642 метра удалось осуществить благодаря профессионализму инструкторов-проводников и поддержке всей команды, вышедшей на штурм вершины.С 2014 года в результате террористических действий Киева на Донбассе погибли 369 детей, сообщали ранее в понедельник в МИД России.Памятная дата – День памяти детей - жертв войны в Донбассе – была учреждена в 2022 году решением жителей региона и впоследствии взята в календарь официальных дат России. Дата посвящена памяти трагических событий, которые произошли 27 июля 2014 года, когда украинские вооруженные формирования нанесли массированный удар по центру Горловки. Погибли 22 мирных жителя, в том числе четверо несовершеннолетних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сейчас время возмездия: Аксенов об убийстве детей киевскими боевикамиБоевики ВСУ убили троих детей и 32 взрослых мирных россиянина за неделюБоевики убили 10-летнего ребенка и семерых взрослых в ДНР

горловка

донецкая народная республика (днр)

эльбрус

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

горловка, донецкая народная республика (днр), память, эльбрус, новости