https://crimea.ria.ru/20260727/dvoe-detey-i-vzroslyy-pogibli-v-dtp-s-avtobusom-v-krymu-1158031083.html

Двое детей и взрослый погибли в ДТП с автобусом в Крыму

Двое детей и взрослый погибли в ДТП с автобусом в Крыму - РИА Новости Крым, 27.07.2026

Двое детей и взрослый погибли в ДТП с автобусом в Крыму

Двое детей и один взрослый погибли в ДТП в Сакском районе Крыма. Об этом сообщили в МВД по республике. РИА Новости Крым, 27.07.2026

2026-07-27T21:26

2026-07-27T21:26

2026-07-27T21:32

ситуация на дорогах крыма

дтп в крыму и севастополе

происшествия

мвд по республике крым

сакский район

новости крыма

крым

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/1b/1158031184_0:494:1280:1214_1920x0_80_0_0_a544a6b2bf4cfd08aad93adf40ffd8cb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Двое детей и один взрослый погибли в ДТП в Сакском районе Крыма. Об этом сообщили в МВД по республике.По предварительным данным, около 17:20 на автодороге "Симферополь - Евпатория" вблизи села Орехово Сакского района водитель 1963 года рождения, управляя автомобилем "Лада Гранта", по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус "Паз Вектор", который следовал по маршруту "Саки-Геройское". При этом в автобусе на момент ДТП находились около 20 человек, уточнили в полиции. Прокуратура Крыма контролирует обстоятельства происшествия. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сакский район

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп в крыму и севастополе, происшествия, мвд по республике крым, сакский район, новости крыма, крым, видео