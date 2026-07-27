https://crimea.ria.ru/20260727/dvoe-detey-i-vzroslyy-pogibli-v-dtp-s-avtobusom-v-krymu-1158031083.html
Двое детей и взрослый погибли в ДТП с автобусом в Крыму
Двое детей и взрослый погибли в ДТП с автобусом в Крыму - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Двое детей и взрослый погибли в ДТП с автобусом в Крыму
Двое детей и один взрослый погибли в ДТП в Сакском районе Крыма. Об этом сообщили в МВД по республике. РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T21:26
2026-07-27T21:26
2026-07-27T21:32
ситуация на дорогах крыма
дтп в крыму и севастополе
происшествия
мвд по республике крым
сакский район
новости крыма
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/1b/1158031184_0:494:1280:1214_1920x0_80_0_0_a544a6b2bf4cfd08aad93adf40ffd8cb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Двое детей и один взрослый погибли в ДТП в Сакском районе Крыма. Об этом сообщили в МВД по республике.По предварительным данным, около 17:20 на автодороге "Симферополь - Евпатория" вблизи села Орехово Сакского района водитель 1963 года рождения, управляя автомобилем "Лада Гранта", по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус "Паз Вектор", который следовал по маршруту "Саки-Геройское". При этом в автобусе на момент ДТП находились около 20 человек, уточнили в полиции. Прокуратура Крыма контролирует обстоятельства происшествия. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сакский район
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/1b/1158031184_0:374:1280:1334_1920x0_80_0_0_768eeb407531b362eeeff212edaee498.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп в крыму и севастополе, происшествия, мвд по республике крым, сакский район, новости крыма, крым, видео
Двое детей и взрослый погибли в ДТП с автобусом в Крыму
В Крыму в ДТП с автобусом погибли двое несовершеннолетних и водитель "Лады"
21:26 27.07.2026 (обновлено: 21:32 27.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Двое детей и один взрослый погибли в ДТП в Сакском районе Крыма. Об этом сообщили в МВД по республике.
По предварительным данным, около 17:20 на автодороге "Симферополь - Евпатория" вблизи села Орехово Сакского района водитель 1963 года рождения, управляя автомобилем "Лада Гранта", по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус "Паз Вектор", который следовал по маршруту "Саки-Геройское".
"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и двое несовершеннолетних пассажиров автомобиля "Лада Гранта", 2010 и 2017 годов рождения, смертельно травмированы. Еще один несовершеннолетний пассажир легкового автомобиля, 2022 года рождения, доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
При этом в автобусе на момент ДТП находились около 20 человек, уточнили в полиции.
Прокуратура Крыма контролирует обстоятельства происшествия.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.