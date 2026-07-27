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Двое детей и взрослый погибли в ДТП с автобусом в Крыму - РИА Новости Крым, 27.07.2026
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Двое детей и взрослый погибли в ДТП с автобусом в Крыму
Двое детей и взрослый погибли в ДТП с автобусом в Крыму - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Двое детей и взрослый погибли в ДТП с автобусом в Крыму
Двое детей и один взрослый погибли в ДТП в Сакском районе Крыма. Об этом сообщили в МВД по республике. РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T21:26
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ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Двое детей и один взрослый погибли в ДТП в Сакском районе Крыма. Об этом сообщили в МВД по республике.По предварительным данным, около 17:20 на автодороге "Симферополь - Евпатория" вблизи села Орехово Сакского района водитель 1963 года рождения, управляя автомобилем "Лада Гранта", по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус "Паз Вектор", который следовал по маршруту "Саки-Геройское". При этом в автобусе на момент ДТП находились около 20 человек, уточнили в полиции. Прокуратура Крыма контролирует обстоятельства происшествия. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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дтп в крыму и севастополе, происшествия, мвд по республике крым, сакский район, новости крыма, крым, видео
Двое детей и взрослый погибли в ДТП с автобусом в Крыму

В Крыму в ДТП с автобусом погибли двое несовершеннолетних и водитель "Лады"

21:26 27.07.2026 (обновлено: 21:32 27.07.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Двое детей и один взрослый погибли в ДТП в Сакском районе Крыма. Об этом сообщили в МВД по республике.
По предварительным данным, около 17:20 на автодороге "Симферополь - Евпатория" вблизи села Орехово Сакского района водитель 1963 года рождения, управляя автомобилем "Лада Гранта", по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус "Паз Вектор", который следовал по маршруту "Саки-Геройское".

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и двое несовершеннолетних пассажиров автомобиля "Лада Гранта", 2010 и 2017 годов рождения, смертельно травмированы. Еще один несовершеннолетний пассажир легкового автомобиля, 2022 года рождения, доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

При этом в автобусе на момент ДТП находились около 20 человек, уточнили в полиции.
Прокуратура Крыма контролирует обстоятельства происшествия.
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