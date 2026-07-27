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Движение по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости Крым, 27.07.2026
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Ситуация на дорогах Крыма
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Движение по Крымскому мосту возобновили
Движение по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Движение по Крымскому мосту возобновили
Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили после закрытия транспортного перехода. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к... РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T06:46
2026-07-27T07:09
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
краснодарский край
тамань
керчь
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили после закрытия транспортного перехода. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к мосту.Мост перекрыли в 5.26 в понедельник. Это делается из соображений безопасности.С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, крым, краснодарский край, тамань, керчь, транспорт
Движение по Крымскому мосту возобновили

Крымский мост открыт

06:46 27.07.2026 (обновлено: 07:09 27.07.2026)
 
© РИА Новости КрымКрымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили после закрытия транспортного перехода. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
Мост перекрыли в 5.26 в понедельник. Это делается из соображений безопасности.
С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКраснодарский крайТаманьКерчьТранспорт
 
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