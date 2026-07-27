Рейтинг@Mail.ru
Два человека погибли и пятеро ранены при воздушной атаке ВСУ в Ростове-на-Дону - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260727/dva-cheloveka-pogibli-i-pyatero-raneny-pri-vozdushnoy-atake-vsu-v-rostove-na-donu-1158001937.html
Два человека погибли и пятеро ранены при воздушной атаке ВСУ в Ростове-на-Дону
Два человека погибли и пятеро ранены при воздушной атаке ВСУ в Ростове-на-Дону - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Два человека погибли и пятеро ранены при воздушной атаке ВСУ в Ростове-на-Дону
Два человека погибли при воздушной атаке в Ростове-на-Дону, еще пятеро ранены. Об этом сообщил губернатор области Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T06:14
2026-07-27T06:14
юрий слюсарь
ростов-на-дону
ростовская область
новости сво
атаки всу
происшествия
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/15/1157832290_0:56:1677:999_1920x0_80_0_0_c34b17cf731d4859476af9b253e61cf1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Два человека погибли при воздушной атаке в Ростове-на-Дону, еще пятеро ранены. Об этом сообщил губернатор области Юрий Слюсарь.Раненым оказали медицинскую помощь. По словам губернатора, медики предпринимают все необходимые меры. Он выразил соболезнования родным и близким погибших, а также поддержку и сочувствие пострадавшим, пообещав, что им окажут всю необходимую помощь.Разрушения на земле зафиксированы в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах, добавил Слюсарь. В результате падения БПЛА возникли очаги возгорания на территории частного предприятия, складских сооружений и нескольких частных домовладений. Кроме того, загорелись несколько автомобилей."Сейчас спасатели ликвидируют пожар на площади 400 квадратных метров. Разрушено остекление в нескольких частных домах, а также на верхних этажах многоэтажного дома и в социальном учреждении. Информация о последствиях будет уточняться", - проинформировал губернатор. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260727/v-sevastopole-otrazili-vozdushnuyu-ataku-1158001779.html
ростов-на-дону
ростовская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/15/1157832290_309:0:1677:1026_1920x0_80_0_0_759dc53594bb33be206d31ab6765b0db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юрий слюсарь, ростов-на-дону, ростовская область, новости сво, атаки всу, происшествия, новости
Два человека погибли и пятеро ранены при воздушной атаке ВСУ в Ростове-на-Дону

В ходе воздушной атаке ВСУ в Ростове-на-Дону два человека погибли и пятеро ранены

06:14 27.07.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи.
Автомобиль скорой помощи. - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Два человека погибли при воздушной атаке в Ростове-на-Дону, еще пятеро ранены. Об этом сообщил губернатор области Юрий Слюсарь.
"Ночная воздушная атака привела к трагическим последствиям. В Ростове-на-Дону погибли два человека, супруги. Ранения различной степени тяжести получили пять человек, двое из них — в тяжелом состоянии, в том числе подросток", — написал он на платформе МАКС.
Раненым оказали медицинскую помощь. По словам губернатора, медики предпринимают все необходимые меры. Он выразил соболезнования родным и близким погибших, а также поддержку и сочувствие пострадавшим, пообещав, что им окажут всю необходимую помощь.
Разрушения на земле зафиксированы в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах, добавил Слюсарь. В результате падения БПЛА возникли очаги возгорания на территории частного предприятия, складских сооружений и нескольких частных домовладений. Кроме того, загорелись несколько автомобилей.
"Сейчас спасатели ликвидируют пожар на площади 400 квадратных метров. Разрушено остекление в нескольких частных домах, а также на верхних этажах многоэтажного дома и в социальном учреждении. Информация о последствиях будет уточняться", - проинформировал губернатор.
Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
06:06
В Севастополе отразили воздушную атаку
 
Юрий СлюсарьРостов-на-ДонуРостовская областьНовости СВОАтаки ВСУПроисшествияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:45Электроснабжение большинства потребителей в Севастополе восстановлено
09:36Зеленский заявил о планах построить большой завод по сборке БПЛА в Британии
09:15Житель Хабаровска шпионил в пользу разведки Новой Зеландии
09:08В ряде городов и сел Крыма в понедельник не будет воды
08:52Почти 300 беспилотников сбили за ночь над Крымом и рядом регионов России
08:37Сейчас время возмездия: Аксенов об убийстве детей киевскими боевиками
08:25Дирекцию природных территорий создали в Запорожской области
08:14После очередной атаки ВСУ часть Крыма без света - что известно
07:44Как работает транспорт в Севастополе 27 июля
07:20Новости Крыма – что произошло на полуострове ночью
07:09Крымский мост - ситуация после возобновления движения
06:59В Крыму и Севастополе стали чаще продавать просроченные товары
06:46Движение по Крымскому мосту возобновили
06:44При налете ВСУ на Белгород есть раненые и разрушения
06:35Пока рынок труда на паузе: что делать крымчанам при утрате работы в кризис
06:14Два человека погибли и пятеро ранены при воздушной атаке ВСУ в Ростове-на-Дону
06:06В Севастополе отразили воздушную атаку
05:58Крымский мост закрыт
00:01Погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 27 июля
Лента новостейМолния