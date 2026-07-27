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Два человека погибли и пятеро ранены при воздушной атаке ВСУ в Ростове-на-Дону
Два человека погибли и пятеро ранены при воздушной атаке ВСУ в Ростове-на-Дону - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Два человека погибли и пятеро ранены при воздушной атаке ВСУ в Ростове-на-Дону
Два человека погибли при воздушной атаке в Ростове-на-Дону, еще пятеро ранены. Об этом сообщил губернатор области Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T06:14
2026-07-27T06:14
2026-07-27T06:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Два человека погибли при воздушной атаке в Ростове-на-Дону, еще пятеро ранены. Об этом сообщил губернатор области Юрий Слюсарь.Раненым оказали медицинскую помощь. По словам губернатора, медики предпринимают все необходимые меры. Он выразил соболезнования родным и близким погибших, а также поддержку и сочувствие пострадавшим, пообещав, что им окажут всю необходимую помощь.Разрушения на земле зафиксированы в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах, добавил Слюсарь. В результате падения БПЛА возникли очаги возгорания на территории частного предприятия, складских сооружений и нескольких частных домовладений. Кроме того, загорелись несколько автомобилей."Сейчас спасатели ликвидируют пожар на площади 400 квадратных метров. Разрушено остекление в нескольких частных домах, а также на верхних этажах многоэтажного дома и в социальном учреждении. Информация о последствиях будет уточняться", - проинформировал губернатор. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Два человека погибли и пятеро ранены при воздушной атаке ВСУ в Ростове-на-Дону
В ходе воздушной атаке ВСУ в Ростове-на-Дону два человека погибли и пятеро ранены
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Два человека погибли при воздушной атаке в Ростове-на-Дону, еще пятеро ранены. Об этом сообщил губернатор области Юрий Слюсарь.
"Ночная воздушная атака привела к трагическим последствиям. В Ростове-на-Дону погибли два человека, супруги. Ранения различной степени тяжести получили пять человек, двое из них — в тяжелом состоянии, в том числе подросток", — написал он на платформе МАКС.
Раненым оказали медицинскую помощь. По словам губернатора, медики предпринимают все необходимые меры. Он выразил соболезнования родным и близким погибших, а также поддержку и сочувствие пострадавшим, пообещав, что им окажут всю необходимую помощь.
Разрушения на земле зафиксированы в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах, добавил Слюсарь. В результате падения БПЛА возникли очаги возгорания на территории частного предприятия, складских сооружений и нескольких частных домовладений. Кроме того, загорелись несколько автомобилей.
"Сейчас спасатели ликвидируют пожар на площади 400 квадратных метров. Разрушено остекление в нескольких частных домах, а также на верхних этажах многоэтажного дома и в социальном учреждении. Информация о последствиях будет уточняться", - проинформировал губернатор.
Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.
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