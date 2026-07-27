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Два человека погибли и пятеро ранены при воздушной атаке ВСУ в Ростове-на-Дону

Два человека погибли и пятеро ранены при воздушной атаке ВСУ в Ростове-на-Дону - РИА Новости Крым, 27.07.2026

Два человека погибли и пятеро ранены при воздушной атаке ВСУ в Ростове-на-Дону

Два человека погибли при воздушной атаке в Ростове-на-Дону, еще пятеро ранены. Об этом сообщил губернатор области Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 27.07.2026

2026-07-27T06:14

2026-07-27T06:14

2026-07-27T06:14

юрий слюсарь

ростов-на-дону

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Два человека погибли при воздушной атаке в Ростове-на-Дону, еще пятеро ранены. Об этом сообщил губернатор области Юрий Слюсарь.Раненым оказали медицинскую помощь. По словам губернатора, медики предпринимают все необходимые меры. Он выразил соболезнования родным и близким погибших, а также поддержку и сочувствие пострадавшим, пообещав, что им окажут всю необходимую помощь.Разрушения на земле зафиксированы в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах, добавил Слюсарь. В результате падения БПЛА возникли очаги возгорания на территории частного предприятия, складских сооружений и нескольких частных домовладений. Кроме того, загорелись несколько автомобилей."Сейчас спасатели ликвидируют пожар на площади 400 квадратных метров. Разрушено остекление в нескольких частных домах, а также на верхних этажах многоэтажного дома и в социальном учреждении. Информация о последствиях будет уточняться", - проинформировал губернатор. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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