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Два беспилотника сбиты над Севастополем
Два беспилотника сбиты над Севастополем - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Два беспилотника сбиты над Севастополем
В Севастополе военные отражают новую атаку ВСУ. Над городом уже сбили два беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T23:03
2026-07-27T23:03
2026-07-27T23:11
севастополь
атаки всу на крым
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михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе военные отражают новую атаку ВСУ. Над городом уже сбили два беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.В городе в понедельник сирены включали дважды. В первый раз опасность объявили в 18:45. В этот период над Балаклавским и Ленинским районами сбили три беспилотника. Пострадавших нет. Тревогу отменили спустя час. На данный момент угроза сохраняется. В городе повторно объявлена воздушная тревога.Развожаев призывает жителей не пренебрегать мерами безопасности и оставаться в укрытиях до отмены воздушной тревоги. "Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия", - пояснил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, атаки всу на крым, происшествия, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя
Два беспилотника сбиты над Севастополем
В Севастополе уничтожено два украинских беспилотника
23:03 27.07.2026 (обновлено: 23:11 27.07.2026)