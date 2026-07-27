Рейтинг@Mail.ru
Два беспилотника сбиты над Севастополем - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260727/dva-bespilotnika-sbity-nad-sevastopolem-1158032115.html
Два беспилотника сбиты над Севастополем
Два беспилотника сбиты над Севастополем - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Два беспилотника сбиты над Севастополем
В Севастополе военные отражают новую атаку ВСУ. Над городом уже сбили два беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T23:03
2026-07-27T23:11
севастополь
атаки всу на крым
происшествия
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1f/1141520286_95:110:591:389_1920x0_80_0_0_a42ac8ee141d9a7b244933d73070b1bd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе военные отражают новую атаку ВСУ. Над городом уже сбили два беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.В городе в понедельник сирены включали дважды. В первый раз опасность объявили в 18:45. В этот период над Балаклавским и Ленинским районами сбили три беспилотника. Пострадавших нет. Тревогу отменили спустя час. На данный момент угроза сохраняется. В городе повторно объявлена воздушная тревога.Развожаев призывает жителей не пренебрегать мерами безопасности и оставаться в укрытиях до отмены воздушной тревоги. "Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия", - пояснил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1f/1141520286_195:90:594:389_1920x0_80_0_0_99c9c95c17c5100766be722adbe443fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, атаки всу на крым, происшествия, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя
Два беспилотника сбиты над Севастополем

В Севастополе уничтожено два украинских беспилотника

23:03 27.07.2026 (обновлено: 23:11 27.07.2026)
 
© Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанкПВО
ПВО
© Пресс-служба концерна "Калашников"
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе военные отражают новую атаку ВСУ. Над городом уже сбили два беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
В городе в понедельник сирены включали дважды. В первый раз опасность объявили в 18:45. В этот период над Балаклавским и Ленинским районами сбили три беспилотника. Пострадавших нет. Тревогу отменили спустя час. На данный момент угроза сохраняется. В городе повторно объявлена воздушная тревога.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито два БПЛА в Балаклавском районе", - написал он в МАКС.
Развожаев призывает жителей не пренебрегать мерами безопасности и оставаться в укрытиях до отмены воздушной тревоги.
"Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия", - пояснил он.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольАтаки ВСУ на КрымПроисшествияМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:03Два беспилотника сбиты над Севастополем
22:56Атака на Керчь и заявление Путина об СВО – главное за день
22:40В Севастополе восстановлено электроснабжение
22:25В свободной продаже и по QR-кодам: где купить бензин в Севастополе во вторник
22:23Актера Петрова внесли в "Миротворец"
22:02Воздушная тревога объявлена в Севастополе
21:54Мошенники начали похищать аккаунты Telegram
21:26Двое детей и взрослый погибли в ДТП с автобусом в Крыму
21:13"Радио Судного дня" передало странное сообщение
21:00Игрушечное оружие по ГОСТ: в России утвержден новый стандарт
20:49В Алуште дали команду открыть все подвалы для укрытия
20:39Никитский ботсад и ФМБА создают новые программы для реабилитации бойцов СВО
20:35ПВО сбила над Крымом и другими регионами России 182 украинских БПЛА
20:30В Севастополе громко - власти назвали причину
20:22Что выгодно выращивать в Крыму: советы НИИ сельского хозяйства
20:06Трое под наблюдением врачей: что происходит в Керчи после атаки ВСУ
19:47Пашинян попросил Путина решить проблему с экспортом товаров из Армении
19:40В Севастополе прозвучал отбой воздушной тревоги
19:31Над Севастополем работает ПВО – сбито три беспилотника
19:12Хорошо, но мало: адвокат о законе для защиты сделок от "схемы Долиной"
Лента новостейМолния