https://crimea.ria.ru/20260727/dva-bespilotnika-sbity-nad-sevastopolem-1158032115.html

Два беспилотника сбиты над Севастополем

Два беспилотника сбиты над Севастополем - РИА Новости Крым, 27.07.2026

Два беспилотника сбиты над Севастополем

В Севастополе военные отражают новую атаку ВСУ. Над городом уже сбили два беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.07.2026

2026-07-27T23:03

2026-07-27T23:03

2026-07-27T23:11

севастополь

атаки всу на крым

происшествия

михаил развожаев

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе военные отражают новую атаку ВСУ. Над городом уже сбили два беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.В городе в понедельник сирены включали дважды. В первый раз опасность объявили в 18:45. В этот период над Балаклавским и Ленинским районами сбили три беспилотника. Пострадавших нет. Тревогу отменили спустя час. На данный момент угроза сохраняется. В городе повторно объявлена воздушная тревога.Развожаев призывает жителей не пренебрегать мерами безопасности и оставаться в укрытиях до отмены воздушной тревоги. "Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия", - пояснил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, атаки всу на крым, происшествия, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя