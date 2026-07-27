https://crimea.ria.ru/20260727/drony-atakovali-furu-i-mashinu-gazovoy-sluzhby-v-lnr-voditeli-pogibli-1158011876.html

Дроны атаковали фуру и машину газовой службы в ЛНР: водители погибли

Дроны атаковали фуру и машину газовой службы в ЛНР: водители погибли - РИА Новости Крым, 27.07.2026

Дроны атаковали фуру и машину газовой службы в ЛНР: водители погибли

Два человека погибли за минувшие сутки в Луганской Народной Республике в результате ударов ВСУ, жертвы – водители гражданского большегруза и автомобиля газовой... РИА Новости Крым, 27.07.2026

2026-07-27T12:25

2026-07-27T12:25

2026-07-27T12:25

луганская народная республика (лнр)

леонид пасечник

атаки всу

новости сво

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1b/1123069210_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_3cf41868bd413c93157416a106e2dd64.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ 27 июл – РИА Новости Крым. Два человека погибли за минувшие сутки в Луганской Народной Республике в результате ударов ВСУ, жертвы – водители гражданского большегруза и автомобиля газовой службы. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.Кроме того, в Новоайдарском дрон ударил по грузовой "Газели" – пострадала семейная пара. Еще один мужчина ранен в результате удара по его легковому автомобилю.На минувшей неделе в ЛНР вражеские дроны атаковали водовозку в момент раздачи воды жителям. Чудом никто не пострадал.23 июля беспилотник ВСУ ударил по гражданскому автомобилю в Кременском ЛНР. Погиб 62-летний мужчина, его 53-летняя супруга получила ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При атаке на турбазу в Кирилловке погиб сотрудник Роскомнадзора и его детиВ Ростовской области ВСУ ранили 8 человек – в городе ввели режим ЧСПри налете ВСУ на Белгород есть раненые и разрушения

луганская народная республика (лнр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, атаки всу, новости сво