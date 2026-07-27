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Дроны атаковали фуру и машину газовой службы в ЛНР: водители погибли - РИА Новости Крым, 27.07.2026
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Дроны атаковали фуру и машину газовой службы в ЛНР: водители погибли
Дроны атаковали фуру и машину газовой службы в ЛНР: водители погибли - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Дроны атаковали фуру и машину газовой службы в ЛНР: водители погибли
Два человека погибли за минувшие сутки в Луганской Народной Республике в результате ударов ВСУ, жертвы – водители гражданского большегруза и автомобиля газовой... РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T12:25
2026-07-27T12:25
луганская народная республика (лнр)
леонид пасечник
атаки всу
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июл – РИА Новости Крым. Два человека погибли за минувшие сутки в Луганской Народной Республике в результате ударов ВСУ, жертвы – водители гражданского большегруза и автомобиля газовой службы. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.Кроме того, в Новоайдарском дрон ударил по грузовой "Газели" – пострадала семейная пара. Еще один мужчина ранен в результате удара по его легковому автомобилю.На минувшей неделе в ЛНР вражеские дроны атаковали водовозку в момент раздачи воды жителям. Чудом никто не пострадал.23 июля беспилотник ВСУ ударил по гражданскому автомобилю в Кременском ЛНР. Погиб 62-летний мужчина, его 53-летняя супруга получила ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При атаке на турбазу в Кирилловке погиб сотрудник Роскомнадзора и его детиВ Ростовской области ВСУ ранили 8 человек – в городе ввели режим ЧСПри налете ВСУ на Белгород есть раненые и разрушения
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, атаки всу, новости сво
Дроны атаковали фуру и машину газовой службы в ЛНР: водители погибли

В ЛНР при атаках дронов на фуру и машину газовой службы погибли оба водителя – власти

12:25 27.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июл – РИА Новости Крым. Два человека погибли за минувшие сутки в Луганской Народной Республике в результате ударов ВСУ, жертвы – водители гражданского большегруза и автомобиля газовой службы. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
"Ранним утром в Перевальске атакован гражданский грузовик, погиб 41-летний водитель. В городском округе Первомайск неонацисты ударили по автомобилю газовой службы. Водитель погиб на месте, еще трое работников ранены", - написал Пасечник в своем канале в МАКС.
Кроме того, в Новоайдарском дрон ударил по грузовой "Газели" – пострадала семейная пара. Еще один мужчина ранен в результате удара по его легковому автомобилю.
"В Луганске атакован пассажирский микроавтобус. Ранения получил 43-летний водитель. Также в городе вражеский БПЛА ударил по припаркованному грузовому автомобилю. К счастью, никто не пострадал", - добавил Пасечник.
На минувшей неделе в ЛНР вражеские дроны атаковали водовозку в момент раздачи воды жителям. Чудом никто не пострадал.
23 июля беспилотник ВСУ ударил по гражданскому автомобилю в Кременском ЛНР. Погиб 62-летний мужчина, его 53-летняя супруга получила ранения.
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Луганская Народная Республика (ЛНР)Леонид ПасечникАтаки ВСУНовости СВО
 
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