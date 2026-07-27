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Для жителей Ялты организуют кухни во дворах - РИА Новости Крым, 27.07.2026
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Для жителей Ялты организуют кухни во дворах
Для жителей Ялты организуют кухни во дворах - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Для жителей Ялты организуют кухни во дворах
В Ялте для жильцов негазифицированных домов организуют работу кухонь во дворах, где все желающие смогут приготовить себе еду. Об этом сообщил первый заместитель РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T15:58
2026-07-27T17:07
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сергей олефиренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В Ялте для жильцов негазифицированных домов организуют работу кухонь во дворах, где все желающие смогут приготовить себе еду. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации Ялты Сергей Олефиренко.По его информации, работа уже стартовала. Параллельно прорабатывается вопрос с предпринимателями о приготовлении готовых обедов по себестоимости."Те, кто готов помочь жителям, получат меры поддержки и субсидии", – подчеркнул первый замглавы администрации города.Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что в городе открыты "Центры содействия", где можно зарядить мобильные телефоны в случае необходимости. Утром в понедельник в Крыму в результате вражеских ударов обесточены ряд населенных пунктов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека остаются в стационаре после удара ВСУ по многоэтажке в ЯлтеВ Большой Ялте появились новые центры содействия – адресаГде зарядить электронные устройства в обесточенной Алуште
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крым, ялта, сергей олефиренко, питание, общество, режим чс, газ, новости крыма
Для жителей Ялты организуют кухни во дворах

В Ялте организуют кухни во дворах для жителей домов без газа

15:58 27.07.2026 (обновлено: 17:07 27.07.2026)
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкГорода России. Ялта
Города России. Ялта - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В Ялте для жильцов негазифицированных домов организуют работу кухонь во дворах, где все желающие смогут приготовить себе еду. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации Ялты Сергей Олефиренко.
"Горячее питание для жителей негазифицированных домов. Сейчас актуализируем списки, и для каждого многоквартирного дома, где нет газа, организуем площадки для приготовления пищи – установим плиты, столы и палатки во дворах. Будем просить старших домов подключаться к организации – надеюсь на содействие", - написал Олефиренко в своем канале в МАКС по итогам расширенного аппаратного совещания.
По его информации, работа уже стартовала. Параллельно прорабатывается вопрос с предпринимателями о приготовлении готовых обедов по себестоимости.
"Те, кто готов помочь жителям, получат меры поддержки и субсидии", – подчеркнул первый замглавы администрации города.
Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что в городе открыты "Центры содействия", где можно зарядить мобильные телефоны в случае необходимости.
Утром в понедельник в Крыму в результате вражеских ударов обесточены ряд населенных пунктов.
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КрымЯлтаСергей ОлефиренкоПитаниеОбществоРежим ЧСГазНовости Крыма
 
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