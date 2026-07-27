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Для жителей Ялты организуют кухни во дворах

Для жителей Ялты организуют кухни во дворах - РИА Новости Крым, 27.07.2026

Для жителей Ялты организуют кухни во дворах

В Ялте для жильцов негазифицированных домов организуют работу кухонь во дворах, где все желающие смогут приготовить себе еду. Об этом сообщил первый заместитель РИА Новости Крым, 27.07.2026

2026-07-27T15:58

2026-07-27T15:58

2026-07-27T17:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В Ялте для жильцов негазифицированных домов организуют работу кухонь во дворах, где все желающие смогут приготовить себе еду. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации Ялты Сергей Олефиренко.По его информации, работа уже стартовала. Параллельно прорабатывается вопрос с предпринимателями о приготовлении готовых обедов по себестоимости."Те, кто готов помочь жителям, получат меры поддержки и субсидии", – подчеркнул первый замглавы администрации города.Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что в городе открыты "Центры содействия", где можно зарядить мобильные телефоны в случае необходимости. Утром в понедельник в Крыму в результате вражеских ударов обесточены ряд населенных пунктов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека остаются в стационаре после удара ВСУ по многоэтажке в ЯлтеВ Большой Ялте появились новые центры содействия – адресаГде зарядить электронные устройства в обесточенной Алуште

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ялта, сергей олефиренко, питание, общество, режим чс, газ, новости крыма