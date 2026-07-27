https://crimea.ria.ru/20260727/direktsiyu-prirodnykh-territoriy-sozdali-v-zaporozhskoy-oblasti-1158004619.html

Дирекцию природных территорий создали в Запорожской области

Дирекцию природных территорий создали в Запорожской области - РИА Новости Крым, 27.07.2026

Дирекцию природных территорий создали в Запорожской области

Правительство России утвердило распоряжение о создании объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий Запорожской области. Документ размещен на... РИА Новости Крым, 27.07.2026

2026-07-27T08:25

2026-07-27T08:25

2026-07-27T08:25

заповедники

запорожская область

природа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Правительство России утвердило распоряжение о создании объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий Запорожской области. Документ размещен на официальном сайте правительства.Также в сфере деятельности новой дирекции – экологическое просвещение, проведение научных исследований в области охраны окружающей среды, государственный экологический мониторинг на особо охраняемых природных территориях федерального значения в Запорожской области.В правительстве России отметили, что работа ведется в рамках реализации программы социально-экономического развития Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.Ранее сообщалось, что в России большими темпами идет развитие экологического туризма. Так, количество посещений особо охраняемых природных территорий выросло с 6 миллионов до 20 миллионов в год.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему возникают пожары в лесах КрымаЛеса Крыма закрывают для посещенияВ огне пожаров в Аскании-Нове рождаются редкие животные

заповедники

запорожская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заповедники, запорожская область, природа, экология, новости