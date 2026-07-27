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Дирекцию природных территорий создали в Запорожской области - РИА Новости Крым, 27.07.2026
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Дирекцию природных территорий создали в Запорожской области
Дирекцию природных территорий создали в Запорожской области - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Дирекцию природных территорий создали в Запорожской области
Правительство России утвердило распоряжение о создании объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий Запорожской области. Документ размещен на... РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T08:25
2026-07-27T08:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Правительство России утвердило распоряжение о создании объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий Запорожской области. Документ размещен на официальном сайте правительства.Также в сфере деятельности новой дирекции – экологическое просвещение, проведение научных исследований в области охраны окружающей среды, государственный экологический мониторинг на особо охраняемых природных территориях федерального значения в Запорожской области.В правительстве России отметили, что работа ведется в рамках реализации программы социально-экономического развития Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.Ранее сообщалось, что в России большими темпами идет развитие экологического туризма. Так, количество посещений особо охраняемых природных территорий выросло с 6 миллионов до 20 миллионов в год.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему возникают пожары в лесах КрымаЛеса Крыма закрывают для посещенияВ огне пожаров в Аскании-Нове рождаются редкие животные
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РИА Новости Крым
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заповедники, запорожская область, природа, экология, новости
Дирекцию природных территорий создали в Запорожской области

В Запорожской области создали дирекцию особо охраняемых природных территорий

08:25 27.07.2026
 
© Правительство РоссииВ Запорожской области и ДНР создадут государственный заповедник "Степь Донецкая"
В Запорожской области и ДНР создадут государственный заповедник Степь Донецкая
© Правительство России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Правительство России утвердило распоряжение о создании объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий Запорожской области. Документ размещен на официальном сайте правительства.
"Новая структура создается для сохранения природных комплексов, растительного и животного мира, естественных экологических систем, историко-культурных объектов и их восстановления", – говорится в сообщении.
Также в сфере деятельности новой дирекции – экологическое просвещение, проведение научных исследований в области охраны окружающей среды, государственный экологический мониторинг на особо охраняемых природных территориях федерального значения в Запорожской области.
В правительстве России отметили, что работа ведется в рамках реализации программы социально-экономического развития Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
Ранее сообщалось, что в России большими темпами идет развитие экологического туризма. Так, количество посещений особо охраняемых природных территорий выросло с 6 миллионов до 20 миллионов в год.
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